Trump anmodes om å utsette presidentkampanje-start

NOEN AV DONALD TRUMPS NÆRMESTE rådgivere forsøker å få ekspresidenten til utsette sin ventede kunngjøring av at han stiller til presidentvalget i 2024. Trump hintet mandag om at han ville si allerede neste uke at han er kandidat, men det ujevne resultatet til Trump-støttede politikere i mellomvalget gjør at han bør tenke nytt og utsette kunngjøringen, hvertfall til etter at sammensetningen av Senatet er avgjort, trolig først med omkampen i Georgia i desember, sier hans tidligere pressetalsmann Jason Miller.

Også flertallet i Republikanernes hus er i skrivende stund uavklart, og selv om det fortsatt er sannsynlig at det går til Det republikanske partiet, er mellomvalget langt fra den walkoveren partiet forventet. Og den mest overbevisende republikanske seieren sto Trumps rival Ron DeSantis i Florida for.

Samtidig sier Joe Biden at han fortsatt har som intensjon å stille til valg for en ny periode. Han sier han tar en endelig avgjørelse på nyåret.