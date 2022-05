Tre VM-hoteller i Qatar nekter å la homofile booke rom

SVERIGE OG FINLAND NÆR NATO-SØKNAD: Expressen melder i dag at Sveriges regjering kan sende NATO-søknad på et ekstraordinært møte allerede på mandag. Også Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin bekrefter at regjeringen ønsker medlemskap. De vurderer å sende en søknad i løpet av noen få dager, men dette må formelt godkjennes av det finske parlamentet først. Det antas ikke å være noen politiske hindre i den videre prosessen.

Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, advarer landene og sier dette vil «rettferdiggjøre en respons», ifølge Reuters.



20 000 SYRERE VIL KJEMPE I UKRAINA: Ifølge Syrian Observatory for Human Rights har mer enn 20 000 syrere meldt interesse for å krige i Ukraina. De aller fleste av dem skal være erfarne soldater med mye kamptrening, og flere hundre har allerede reist. Rajan Maruf, redaktør i den syriske nettavisen Suwayda24 sier til NRK at soldatenes eneste motivasjon for å reise er penger. Ikke ideologiske grunner, da de ifølge Maruf ikke «bryr seg» om verken Russland eller Ukraina. Akkurat nå er den økonomiske situasjonen i Syria vanskelig. Mange sliter med å tjene til livets opphold, og leiesoldatene blir lovet høye lønninger for å bidra i krigen. Noen av dem som verver seg vil imidlertid kjempe på ukrainsk side.



TRE QATAR-HOTELL TILLATER IKKE HOMOFILE: NRK, SVT og DR har funnet tre hotell i Qatar som nekter homofile par å booke seg inn. Alle hotellene står på FIFAs liste over 69 anbefalte hoteller til VM i november/desember. Journalistene i de tre avisene har i et samarbeid forsøkt å booke seg inn på hotellene under påskudd av at de selv var homofile og skulle på bryllupsreise. Ett av hotellene skrev klart og tydelig tilbake at dette var «against hotell policy». De aller fleste hotellene lot journalistene booke seg inn. Men en fjerdedel av hotellene advarte de påståtte homofile parene om at de ikke må vise sin legning i offentligheten. 13 hotell har ikke svart på journalistenes henvendelse.



I Qatar kan homofili straffes med flere år i fengsel. Selv om det er ikke er kjent at noen er blitt straffet under denne lovparagrafen på lang tid, fungerer loven avskrekkende for homofile, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, til kanalen. FIFA-president Gianni Infantino, som har lovet at alle er velkomne til VM, svarer ikke konkret på spørsmål om saken.

SKRIBENT MED BÅND TIL RUSSISKE MYNDIGHETER: Denne uka publiserte Aftenposten et debattinnlegg der en russisk student fra Moskva hudflettet Erlend Loe for «dobbeltmoral» og «hykleri». I ettertid har påstander i teksten, som ligner innholdet russiske medier pleier å formidle om Ukraina, skapt reaksjoner, skriver Minerva. Avisen har funnet at skribenten, Anna Jevsejeva, er knyttet til en utdanningsinstitusjon for statsansatte i Russland. Hun har også oversatt en bok av Tormod Heier. I forordet av denne boken påstås at det at det ikke er tillatt med offentlig debatt om NATO-medlemskap i Norge.

– Boken ble utgitt av en russisk NGO der lederen er rådgiver for mediehuset Russia Today og er medlem i det Putin-vennlige partiet Forente Russland, sier norsk-russiske Maria Stensrud, leder av SmåRådina, til Minerva. Selv svarer Loe at det kan bety Jevsejeva er en del av «Putins propagandamaskin og et godt eksempel på hva som er problemet i Russland».

