Tre statsledere til Kyiv – snart avgjøres Ukrainas EU-skjebne

LAG KONTINENT, IKKE KRIG: Statslederne i de tre største EU-landene har til felles at de har fått kritikk for sendrektig og tilbakeholden støtte til Ukrainas forsvar mot den russiske invasjonen. Men i dag kom i det minste Mario Draghi, Emmanuel Macron og Olaf Scholz til Kyiv, der de ble møtt av luftvernsirener som varslet om russiske missiler på vei, besøkte den sterkt krigsskadde forstaden Irpin, beundret en grafitti med budskapet «Make Europe, not war» («svært bevegende», ifølge den franske presidenten) og til slutt møtte Volodomyr Zelenskyj. Han vil trolig ta opp Ukrainas søknad om å bli formelt opptatt som kandidat til […]