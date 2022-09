Tre mulige løsninger på «energitrilemmaet»

«THE ENERGY TRILEMMA» eller energitrilemmaet er et velkjent problem som i sin tid ble lansert av World Energy Council, en stiftelse bestående av 92 medlemsland som skal fremme en bærekraftig tilgang og bruk av energi.

Energitrilemmaet beskriver en konflikt mellom energisikkerhet, tilgang på billig energi og bærekraftig energi. Hver av dem går på bekostning av de andre.

Energitrilemmaet illustreres gjerne med en trekant. Beveger du deg mot to av hjørnene beveger du deg samtidig vekk fra det tredje.

I MANDAGENS VG presenterer NVE-direktør Kjetil Lund et beslektet konsept.

Nordmenn flest vil ha rimelige strømpriser, kutt i klimagassutslipp og urørt natur.

Men rimelige strømpriser fordrer et stort kraftoverskudd, og et stort kraftoverskudd oppnås enten ved videre kraftutbygging eller ved å senke ambisjonene for elektrifisering.