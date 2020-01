De voldsomme skogbrannene i Australia har satt sitt preg på nyhetsbildet i månedsvis. Med oppmerksomheten kommer også feilinformasjon – enten den skyldes misforståelser eller bevisst røyklegging (heh!) fra folk med en politisk agenda.

Her er tre utbredte feil du kan gjøre verden en tjeneste ved å ikke dele videre.

Feil 1: Skogbrannene skyldes i hovedsak ildspåsettelser

Politiet i delstater som er hardt rammet av skogbranner, har gått ut med opplysninger om hvor mange som er pågrepet og tiltalt for skogbrann-relaterte forbrytelser og -forseelser i året som gikk. Det har fått en rekke nyhetskanaler, særlig de som profilerer seg som alternativer til hovedstrømsmediene i klimasaken, til å fremlegge det som at pyromane er hovedårsaken til at årets skogbrann-sesong i Australia er uvanlig og intens.

Vinklingen er blant annet viderebrakt på sosiale medier av et stort antall falske brukerkontoer (bots), noe som tyder på en koordinert kampanje.

En ofte gjengitt opplysning fra avisa The Australian om at 183 personer er arrestert for å tenne på skog i de fem mest skogbrann-rammede delstatene, er ifølge The Guardian feilaktig: Tallet viser seg delvis å basere seg på statistikk for hele 2019, ikke bare skogbrann-sesongen på høsten (vår og sommer-sesong i Australia). Tallet omfatter delvis alle reaksjoner fra politiet, inkludert advarsler til folk som har vært uforsiktige med ild.

Ifølge politiet i New South Wales har myndighetene reagert mot 184 personer for skogbrann-relaterte overtredelser de siste to månedene. 24 av disse er tiltalt for bevisst å starte skogbrann.

Reaksjonene inkluderer også advarsler gitt til personer som har gjort alt fra å bryte det totale bålforbudet (53), til å kaste fra seg sigarettstumper eller brukte fyrstikker (47).

Slik skjødesløs oppførsel utgjør en risiko for brann, og er en alvorlig sikkerhetstrussel under de knusktørre forholdene som råder i Australia nå. Brannvesenet i delstaten har imidlertid opplyst til Sky News at majoriteten av de store skogbrannene i New South Wales er startet ved lynnedslag.

En professor i rettsmedisinsk adferdspsykologi hevder i The Australian-artikkelen at rundt halvparten av skogbrannene i Australia skyldes pyromane. Politiet i delstaten Victoria har imidlertid klargjort at det i deres tilfelle ikke er indikasjoner på at noen av årets branner er startet ved bevisst påtenning.

Feil 2: Skogbrannene har ikke noe med klimaendringer å gjøre

Selv om skogbranner er et naturlig fenomen i Australia – de kaller perioden på denne tiden av året for «bushfire season»-, og både ondsinnede ildspåsettere samt uforsiktige sigarettrøykere utgjør en vedvarende fare for australsk skog, representerer dette ingen avblåsning av drivhusgassenes effekt på brannene.

Uavhengig av hvem eller hva som står bak den første gnisten, mener forskerne å bevise en klar sammenheng mellom global oppvarming og økt skogbrannfare og -omfang i Australia.

Det er fastslått at snitt-temperaturen på kontinentet har økt de siste hundre årene, og FNs klimapanel konkluderer av forskningsmaterialet at det er svært høy sannsynlighet for at drivhuseffekten er årsaken.

Litt teknisk?

Her er en annen og kanskje mer intuitiv visualisering laget for ikke-forskere, som viser hvordan årlig snittemperatur i Australia de siste hundre årene avviker mer og mer fra normalen. År 2018 helt til høyre:

I desember har flere steder i Australia notert varmerekorder og hetebølger.

Den høyere temperaturen gir i snitt flere dager hvert år med fare for at branner sprer seg i skogen.

Forskerne har ikke kunnet konkludere med at klimaendringene er årsaken til fraværet av regn, men at oppvarmingen bidrar til tørken ved å øke fordampingen av fuktighet fra både planter og jordsmonn. Vårsesongen i Australia gikk inn i bøkene som den tørreste hittil målt.

Varmere og tørrere klima virker forsterkende på brannene, noe som gjør at vitenskapen har advart australske myndigheter om hyppigere og mer intense skogbranner etter hvert som den globale oppvarmingen skrider frem.

En tredje årsak til at klimaendringer kan gi større sannsynlighet for langvarige og store skogbranner, er at de bidrar til økt plantevekst og slik til at det blir mer brennbart materiale i skogen. Og snakk om brennbart materiale:

Feil 3: Australia ser slik ut fra verdensrommet

Dette bildet har blitt hyppig delt på sosiale medier, deriblant av mega-artisten Rihanna, de siste dagene. Flere har oppfattet det som et satellittfoto som viser et øyeblikksbilde av skogbrannenes utbredelse.

Det er det ikke.

Bildet er en 3D-visualisering, en illustrasjon, av det samlete arealet som ble brent i perioden 5. desember til 5. januar basert på data fra Nasas Fire Information for Resource Management System. Det sier mannen bak bildet, Anthony Hearsey fra den australske byen Brisbane, i en tekst til bildet som han har lagt ut på sin egen instagramprofil.

Forklaringen ble lagt ut etter kunstneren fikk kritikk for å spre et «falskt bilde». Hearsey selv mener bildet må sees på som en graf, og at hans intensjon var å lage et kunstverk. Kontoen hans forøvrig er preget av kunstbilder.

«Angående falsk informasjon. Dette har IKKE skjedd på grunn av dette innlegget, eller dataene mine er unøyaktig. Det har blitt zucced (flagget og tatt ned fra sosiale medier) fordi andre mennesker har delt dette bildet med bildeteksten «Dette er et NASA-fotografi», skriver han.

Han understreker også at visualiseringen ikke er helt nøyaktig på grunn av at han har brukt glød-effekt på bildet, men at det ellers er en framstilling basert på offisielle data.

Bilder og skjermdumper av denne typen informasjon fra offisielle kilder som Nasa og nasjonale etater gjengis og spres på sosiale medier av mange under hendelser som dette. Det samme skjedde da det brant i Amazonas i sommer. Noen ganger kan helt essensielle nyanser forsvinne på veien, enten fra første deling, eller underveis. Betydningen av symboler kan misoppfattes eller bli helt utelukket, eller informasjon settes sammen på en måte som gir et forvrengt inntrykk.

Vær oppmerksom på dette før du deler, og se til originalkilden om mulig, så reduserer du muligheten for at du bidrar til å spre misforståelser og feilinformasjon.

Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps . Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret (eller søk opp Filter Media). Gir du over 498,- kan du sikre deg en Filter-t-skjorte samtidig som du er med i trekningen av vår originale tegning av Trump-året 2019. Les mer her!