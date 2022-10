Tory-topper frykter Boris-comeback

TIDLIGERE FRONTRUNNERE i lederskapsracet i Det konservative partiet, Rishi Sunak og Penny Mordaunt, er navnene som nevnes oftest når mediene i dag spekulerer i hvem som er sannsynlige arvtakere av statsminister-taburetten i Storbritannia. Samtidig er det en utbredt nervøsitet for at Boris Johnson kan forsøke å gjøre et comeback, og bruke sin valgseier i 2019 som argument for at han kan unngå en Tory-apokalypse når det skrives ut nyvalg, seinest i 2024. Johnson skal fortsatt ha utbredt støtte i Nord-England, mens det pågår en samordnet innsats i partiet for å stogge hans ambisjoner. Det er avgjort at partiet vil kreve at kandidatene har uttalt støtte fra minst hundre parlamentsmedlemmer innen mandag klokka 14 for å kvalifisere seg, og det ryktes at det arbeides i kulissene for å få Sunak og Mordaunt til å samarbeide om å unngå en uravstemning blant partimedlemmene. Politico/The Guardian/BBC News

DET ER ENIGHET I EU om en plan for å tøyle gassprisene for husholdninger og næringsliv, melder EU-president Charles Michelpå Twitter. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson beskriver avtalen som «et skritt mot en diskusjon om et pristak», men understreker at det ikke er tatt noen beslutning. Det ble i går meldt at det ikke er enighet i EU om en makspris, og at kommisjonen derfor foreslo andre mekanismer for å unngå de verste prissvingningene på gassbørsen i vinter. The Guardian/SVT/Politiken