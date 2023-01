Titusener demonstrerer mot ytre høyre i Brasil

FORDØMMER KONGRESSTORMINGEN I BRASIL: Titusenvis av mennesker har samlet seg i en motdemonstrasjoner der de fordømte søndagens voldelige opptøyer i Brasilia, og til støtte for å opprettholde demokratiet. I São Paolo ropte folkemengden at ekspresident Jair Bolsonaro (67) må bli fengslet. Bolsonaro har ennå ikke erkjent tap etter høstens presidentvalg, men han har tatt avstand og fordømt de voldelige opptøyene mot kongressen, presidentpalasset og Høyesterett.

Ifølge New York Times visste brasilianske myndigheter om risikoen for stormingen, men ikke detaljert om innholdet. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål om hvem som var med på å arrangere opptøyene, blant annet om hvem som satte opp og betalte for bussene. Flere internasjonale aviser har begynt å se på sammenhengen mellom søndagens angrep mot demokratiet i Brasil og