NORSKE SPILLEMIDLER TIL KINA: Norges Idrettsforbund har mottatt 3,2 millioner kroner av norske spillemidler for å koordinere idrettsavtalen Norge har med Kina, skriver NRK. I 2017 inngikk den daværende regjeringen et samarbeid med kinesiske myndigheter, som gikk ut på å hjelpe Kina med trenere og kompetanse fram mot OL i 2022. Hensikten var blant annet å bedre Norges lunkne forhold til Kina etter at Nobels Fredspris gikk til Liu Xiaobo. Men forbundet har vedtatt at de ikke ønsker å bruke spillemidlene på Kina-samarbeidet. «Jeg har vært tydelig på at vi ønsker disse midlene på siden av spillemidlene. Men det er kulturdepartementets suverene rett til å fatte beslutninger i denne saken», sier idrettspresident Berit Kjøll til kanalen. Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener imidlertid at idrettsstyret kan ha brutt loven.

FEM GRUNNER TIL KRIG: Russlands president Vladimir Putin står med 100 000 soldater på grensen til Ukraina og krever sikkerhetsgarantier som Vesten sier det er umulig å innfri. Forrige gang presidenten gjorde et åpent utfall mot Ukraina var da Russland annekterte Krim i 2014. Da gikk Putin på noen få måneder opp fra 61 til 86 prosents oppslutning på meningsmålingene. De siste årene har han tatt radikale grep for å sikre sin fremtidige maktposisjon i landet. Samtidig har vanlige russere blitt syke og mistet jobbene sine under pandemien; økonomien humper i nedoverbakke og unge russere demonstrerer mot den udemokratiske utviklingen i landet. Putin har fått nok en bunnotering på meningsmålingene. Er en krig det som skal til for å «booste moralen» på hjemmebane? Les om fem grunner til at Putin trenger en krig i vår siste artikkel.



Vurdert et abonnement på Filter? Nå gir vi folk som tegner nytt årsabonnement eller bestiller det siste nummeret for 150 kroner, ett av våre raffe handlenett med på kjøpet. Er du kjapp, rekker du å få januarnummeret (som er ekstra godt, om vi skal si det selv). Alle våre abonnementer inkluderer den digitale pakka Filter MER, med eksklusivt stoff og nyhetsbrev. Klikk her!

DET BEGYNNER Å DRA SEG TIL: Omikronvarianten av covid-19 gir ikke like alvorlig sykdom og mange har ferske vaksinedoser, så samfunnet skal åpnes opp og smitteverntiltakene lettes selv om smitten spres mer enn noen gang. Når så mange smittes blir det likevel en del innleggelser, og i Folkehelseinstituttets ferske ukesrapport går det fram at antallet kommuner som mener de har en utforderende tilgang på helsepersonell øker sakte, fra 159 til 163, melder Aftenposten. FHI mener smittetoppen i februar i verste fall vil gjøre 20 prosent av arbeidsstyrken syke, skriver NTB. Men FHI mener også at testing på grensen nå kan avvikles, ifølge VG.

KAMP MOT KOHORTER: Flere av landets største konsertarrangører har søkt om advokathjelp for å vurdere reglene knyttet til kohortkrav på store arrangementer, melder NRK. Kohortene innebærer at publikum må deles inn i ulike grupper, med egne toaletter, innganger og garderober. Det skaper store problemer for arrangørene. I et felles opprop ber de regjeringen stoppe tiltaket så fort som mulig. Både Øyafestivalen, Slottsfjellfestivalen samt konserthus, kulturhus og festivaler har skrevet under protest-skrivet.

God torsdag! Snart helg, nå! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto fra statsminister Erna Solbergs statsbesøk i Kina i 2017, tatt av SMK

Klikk her for å bestille et abonnement på Filter! Du kan få et kult handlenett på kjøpet hvis du velger 150- eller 900-kronersløsningen.