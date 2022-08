Texas-mann dømt til sju års fengsel for Kongress-stormingen

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer BEVÆPNET SEG FOR KONGRESSANGREPET: Mandag kom den første straffutmålingen som ikke er en tilståelsessak etter 6. januar-angrepet på Kongressen i USA i fjor. Texas-mannen Guy Wesley Reffitt er dømt til sju år og tre måneder fengsel etter at han, med en pistol på hofta, var sentral i Trump-tilhengernes framstøt på utsiden av kongressbygningen (uten å ta seg helt inn). Reffitt kjørte til hovedstaden sammen med en annen anti-statlig høyreekstremist i en Texas-filial av det paramilitære nettverket Three Percenters. På kjøreturen snakket de blant annet om å trenge seg inn i […]