Terror-avlysningene: Oslo-politikere krever hastemøte med Mehl om «unntakstilstanden»

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

I et felles brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som er planlagt sendt i ettermiddag ber en rekke av gruppelederne i bystyret i Oslo om et hastemøte med statsråden og politidirektør Benedicte Bjørnland. Møtet skal handle om ytrings- og forsamlingsfriheten i hovedstaden etter de kontroversielle avlysningene av Pride-arrangementer etter terrorangrepet natt til lørdag. De fleste partiene, inkludert byrådspartiet MDG, har sluttet seg til budskapet, men det er foreløpig ikke kjent om byrådsleder Raymond Johansen vil være blant avsenderne. «Nasjonale myndigheter må umiddelbart rydde opp» I et utkast til brevet som Filter Nyheter har lest, peker politikerne på en uttalelse […]