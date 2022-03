RESULTATLØST MINISTERMØTE: Det korte møtet mellom Russlands og Ukrainas utenriksministre, Sergej Lavrov og Dmytro Kuleba, endte uten noen avtale om verken evakueringskorridorer eller våpenhvile. På en pressekonferanse etter møtet sa Kuleba at Lavrov hadde brukt sin «tradisjonelle retorikk», men at han gjerne ønsket å møtes på dette nivået igjen. Møtet, som fant sted i Tyrkia, var første gang Russland og Ukraina møttes på ministernivå siden invasjonen 24. februar.

TRE BEKREFTET DREPT ETTER SYKEHUSANGREP: Etter møtet i Tyrkia hevdet Russlands utenriksminister Lavrov at det ikke var pasienter på barne- og barselsykehuset i Mariupol, som i går ble fullstendig ødelagt av et russisk angrep. 3 personer, deriblant et barn, er bekreftet drept, mens 17 mennesker er bekreftet skadet. Ifølge Lavrov var sykehuset okkupert av «væpnede nasjonalister». Utenriksministeren gjentok dermed påstandene fra russiske myndigheter, som torsdag morgen hevdet morgen at det er «falske nyheter» at de hadde bombet et sykehus med barn. Sykehusangrepet fordømmes av FN.

MISSILSYSTEM I POLEN: USAs visepresident Kamala Harris sier ifølge SkyNews at USA har utplassert missilsystemer i Polen, og at de er forberedt på å beskytte «hver tomme» av Natos territorum. USA vil også gi ytterligere 50 millioner dollar i humanitær hjelp til Ukraina.

CHELSEA-EIER RAMMET AV SANKSJONER: «Det kan ikke være noen trygg havn for dem som har støttet Putins grusomme angrep mot Ukraina», sa Storbritannias statsminister Boris Johnson i forbindelse med at ytterligere syv nye russiske oligarker blir rammet av det som foreløpig er den mest omfattende runden med sanksjoner fra britiske myndigheter.

Én av dem var eieren av Chelsea, Roman Abramovitsj, som på forhånd hadde lovet å selge fotballklubben og gi overskuddet til ofre av Ukraina-krigen. De nye sanksjonene hindrer ham i å gjennomføre salget. Myndighetene tar dermed kontroll over Chelsea, som fram til sommeren ikke får lov til å selge nye billetter verken til hjemme- eller bortekamper. Klubben får heller ikke kjøpe nye spillere eller lage nye kontrakter til nåværende spillere, skriver DN.

Abramovitsj, som også har eierskap i det russiske stålselskapet Evraz, blir i sanksjonsdokumentene beskrevet som en prominent forretningsmann og «pro-Kreml» oligark.



De andre milliardærene som nå får reiseforbud og fryste eiendeler i Storbritannia er:

Oleg Deripaska: Industrimagnat og grunnlegger av aluminiumsgiganten EN+

Industrimagnat og grunnlegger av aluminiumsgiganten EN+ Igor Setsjin: Industrimagnat, tidligere KGB-agent og administrerende direktør i Rosneft (et av verdens største børsnoterte olje- og gasselskap med den russiske stat som hovedeier). Han beskrives som én av Putins nærmest fortrolige rådgivere og personlige venn.

Industrimagnat, tidligere KGB-agent og administrerende direktør i Rosneft (et av verdens største børsnoterte olje- og gasselskap med den russiske stat som hovedeier). Han beskrives som én av Putins nærmest fortrolige rådgivere og personlige venn. Andrei Kostin: Styreleder i VTB Bank

Styreleder i VTB Bank Alexei Miller: Administrerende direktør i Gazprom

Administrerende direktør i Gazprom Nikolai Tokarev: President i det russisk statseide rørledningsselskapet Transneft

President i det russisk statseide rørledningsselskapet Transneft Dmitri Lebedev: Styreleder i Bank Rossiya

LEGGER STOLTENBERG-SAKEN PÅ IS: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har bestemt seg for ikke å gå videre med undersøkelsene knyttet til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. – Fra Høyres side er det ikke aktuelt med høring slik situasjonen er nå. Både regjeringen og Nato må bruke alle krefter på å håndtere sikkerhetssituasjonen, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

STOPPET SKATTEKRAV: Klassekampen kan i dag avsløre at Skattedirektoratet beordret Skatt øst til å fjerne et skattekrav på til sammen 106 millioner kroner mot Fred. Olsen-konsernet etter at direktoratet ble kontaktet av konsernets advokater. Skatt øst stilte skattekravet som et resultat av at de vant mot rederikonsernet i lagmannsretten, men kravet ble stanset og pengene ble ikke innbetalt. Skattedirektoratet vil ikke svare Klassekampen på hvorfor de blandet seg inn i saken.

Klassekampen skrev 7. desember i fjor om alvorlige varsler fra innsiden av Skatteetaten, der varslerne mente mektige aktører fikk hjelp av kontakter i Skattedirektoratet til å få droppet skattekrav (det er ikke klart om Fred.Olsen-saken er en av disse). En granskning gjort av Finansdepartementet fant brudd på god forvaltningsskikk.

