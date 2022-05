Sverige sikres av Storbritannia mot russisk aggresjon

HAR INNGÅTT AVTALE MED SVERIGE: Storbritannia har inngått en «politisk solidaritetserklæring» med Sverige og gitt sikkerhetsgarantier til det (muligens) vordende Nato-landet. Avtalen, hvis detaljer ikke er kjent i skrivende stund, ble undertegnet av statsminister Boris Johnson på den svenske statsministerens offisielle sommerresidens på Harpsund i dag. Det melder SVT. På forhånd var det ventet at svenskene ville få en skriftlig garanti om beskyttelse mot russisk aggresjon i perioden mellom en eventuell Nato-søknad og et formelt opptak i forsvarsalliansen, som i verste fall kan ta et helt år. Det er denne uka ventet at regjeringspartiet Sosialdemokratene vil ta en endelig avgjørelse om å stille seg bak en medlemsskapssøknad og slik sørge for flertall i Riksdagen. Finland er bare dager unna å sende søknaden, sier den finske utenriksministeren til CNBC i dag.

NOE LAVERE PRISVEKST: Inflasjonen i USA ble markant redusert i april, og har ikke vært så lav siden august i fjor, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Prisene er likevel ventet å stige videre, slik at sentralbanken fortsatt må ha et bein på bremsen, skriver Reuters.

REPORTER SKUTT PÅ JOBB PÅ VESTBREDDEN: Den profilerte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh er drept på Vestbredden. Hun var på jobb iført hjelm og skuddsikker vest merket «presse», og sto sammen med andre journalister for å dekke soldatenes raid mot en flyktningleir i Jenin, da hun ble beskutt av snikskyttere og truffet under det ene øret, melder den Qatar-baserte nyhetskanalen selv. Abu Akleh ble erklært død på sykehus kort tid etter. Det israelske forsvaret sier deres soldater utvekslet ild med palestinske opprørere og at det er uklart hvilken side det dødelige skuddet kom fra, skriver CNN. Det siste avvises av øyenvitner til hendelsen, som også beskriver hvordan journalisten kom under ild først etter å ha blitt presset inn i et område der det ikke var mulig å unnslippe. Den internasjonale journalistføderasjonen mener det dreier seg om bevisst målretting og vil løfte saken inn for Den internasjonale krigsforbryterdomstolen.

PSST! Vil du støtte Filter Nyheters journalistikk? Prøv gjerne et av våre abonnementer – enten du vil ha papirmagasin i posten eller «bare» tilgang til våre eksklusive nyhetsbrev og spalter. Klikk her!

VIL LA MASKINER LESE MELDINGENE DINE: EU-kommisjonen jobber med et forslag om at all kommunikasjon på digitale plattformer i Europa skal gjennomgås maskinelt for å oppdage overgrepsmateriale og «grooming», altså voksnes forsøk på å lokke barn til møter med hensikt å begå et seksuelt overgrep. Det fremgår i et politisk dokument lekket til EURActive. I dokumentet fremgår det at kommisjonen anser at barns beskyttelse mot overgrep veier tyngre enn personvernet: «Whilst of great importance, none of [the fundamental rights to respect for privacy, protection of personal data and to freedom of expression and information are] absolute and they must be considered in relation to their function in society». Personvernaktivister innvender at tiltaket, til tross for å være svært inngripende, ikke vil hjelpe mot det mange mener er de største truslene mot barns sikkerhet, som et underfinansiert politi og svake internasjonale samarbeidsorganer på feltet.

MASSIV DATALEKKASJE: Heller ikke det norske IT-selskapet Norkart får noen medalje for sin innsats for ditt privatliv. I går ble det kjent at selskapet er rammet av et dataangrep og at hele 3,3 millioner nordmenns navn, adresse og personnummer er kommet på avveie. Selskapet anbefaler nå alle som er eiere eller festere av eiendom om å være på vakt mot svindelforsøk, sperre seg for sjekk av kredittopplysninger og «følge med på hva som skjer i postkassen», skriver NRK. Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier det er for tidlig å si noe om konsekvensene av lekkasjen.



PUNGER UT FOR NYHETER: Den amerikanske teknologigiganten Alphabet har blitt enig med mer enn 300 europeiske nyhetsorganisasjoner om å betale dem en avgift for å gjengi bilder og et utdrag av nyhetssaker i appen og nettsiden Google News. Det skal også rulles ut et verktøy som gjør det enkelt for andre nyhetsprodusenter å tegne seg til den samme avtalen. Alphabet føyer seg dermed etter EUs krav om at onlineplattformer skal betale innholdsprodusenter for bruken av deres arbeid, skriver Reuters. Det er ikke klart om den nye ordningen vil erstatte eller komme i tillegg til Googles fond for utdeling av støtte til digitale nyhetsinnovasjoner.

God ettermiddag! Hilsen Filter-redaksjonen

Vårt digitale abonnement Filter MER gir deg en daglig nyhetsoppdatering som denne – bare at den kommer klokka 07, slik at du blir oppdatert på alt som skjedde mens du sov! I tillegg får du eksklusive spalter om klimakrisa, ekstremisme, hatkrim og konspirasjonsteorier. Fra kr. 70,- pr måned, og den første måneden er gratis! Klikk her!

Foto: Socialdemokraterna (CC BY-NC-ND 2.0) / Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0)