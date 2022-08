Stort flertall i konservative Kansas sier nei til abortforbud

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

BEFOLKNINGEN I DELSTATEN Kansas i Midtvesten har med solid margin stemt ned et forslag om å fjerne retten til abort fra delstatens grunnlov. Hele 61 prosent av velgerne stemte nei. Folkeavstemningen var den første i USA siden Høyesterett fjernet den føderale retten til abort tidligere i år. At en vanligvis konservativ og republikansk stat vil beholde grunnlovsbeskyttelse av abort (som i Kansas vanligvis er tillatt inntil 22. svangerskapsuke) på tross av at religiøse grupper har brukt enorme ressurser på å overbevise velgerne om det motsatte, er en kraftfull seier for kvinners rettigheter i USA og et politisk tilbakeslag for den konservative […]