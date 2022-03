OMRINGER BYER: Russiske styrker fortsetter å posisjonere seg for å omringe og innta byer i sør og øst av Ukraina, rapporterer New York Times. Det russiske forsvarsdepartementets kunngjøring fra i dag tidlig om at den strategiske havnebyen Kherson ved Svartehavet er under russisk kontroll, som den første av de større byene i Ukraina, tilbakevises imidlertid av lokale myndigheter, som hevder kampene fortsatt pågår. Situasjonen i Kherson er likevel grim: Det er snart slutt på mat og medisiner, russiske soldater plyndrer butikker og apoteker, mange sivile er skadet, og befolkningen «venter på at et mirakel skal skje» slik at de døde kan samles og begraves og grunnleggende samfunnsstrukturer kan gjenopprettes, skriver henholdsvis sikkerhetssjef og ordfører i oppdateringer til omverdenen.



I millionbyen Kharkiv i nord er bysentrum fortsatt beleiret og rammet av nye missilangrep; mange mangler mat og vann. 21 er drept og 112 skadd i angrepene, melder regions-guvernøren ifølge The Guardian (tallene er ikke uavhengig bekreftet). Mariupol i sørøst skal også være omringet og forsøker forberede seg på invasjon.



FN bekreftet i 15-tiden i dag at russiske styrker nå har kontroll på atomkraftverket i Zaporizjzja, som er Europas største og har seks av Ukrainas i alt 15 reaktorer. Videoer på sosiale medier i dag har vist mengder av ubevæpnede ukrainske sivilister som har forsøkt å blokkere veien inn til kraftverket.



Det vil i dag finne sted samtaler mellom ukrainske og russiske styresmakter, kunngjør en talsmann for president Volodymyr Zelenskyj. Det blir den andre runden med samtaler etter at fullskalainvasjonen startet torsdag.



Trenger du å lese deg opp på hvem Vladimir Putin er, og hvordan han havnet der han er i dag? Vi har samlet seks sterke artikler fra internasjonal presse som kaster lys over det vi ikke er alene om å kalle verdens farligste statsleder akkurat nå.



PARTILEDER I MINDRETALL OM VÅPEN-LEVERANSE: SVs landsstyre vedtok i går kveld at partiet er imot leveransen av 2000 panservernraketter til Ukraina. Partileder Audun Lysbakken avslørte på Politisk kvarter i dag tidlig at han tilhører mindretallet. Han stiller seg likevel bak argumentasjonen om at Norge ikke bør levere våpen til stridende for ikke å skape presenens for framtidige kriger: «Selv om det er bred enighet i Norge om synet på denne krigen, er det sikkerhets- og utenrikspolitisk uenigheter som kan gjøre at det er ulike syn i en annen sak. Og derfor har vi ikke full oversikt over hvilken presedens dette vil skape, og det er en konsekvens av at beslutningen ble tatt veldig fort uten at det finnes noe skriftlig gjennomgang av dette i en behandling i Stortinget for eksempel», sier Lysbakken til NRK.





HADIA TAJIK GÅR AV SOM STATSRÅD: Ap-nestlederen fortsetter som det, men har bedt om og fått Jonas Gahr Støres velsignelse til å fratre som arbeids- og inkluderingsminister. Bakgrunnen er VGs avsløring av at Tajik, som politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen i 2006, fikk skattefri pendlerbolig i Oslo på grunnlag av en leiekontrakt i Rogaland hun ikke benyttet seg av. Tajik var også deleier i to leiligheter i Stavanger i samme periode. «Jeg er i en situasjon der feil som jeg gjorde for 15 år siden skygger over den jobben jeg gjør i regjering i dag», sa hun på en pressekonferanse i dag. Tajik betaler inn det hun sparte i 2006 via den frivillige skatteordningen, og går tilbake til Stortinget som representant.





