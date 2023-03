Store tap i bankaksjer tross Bidens løfter om trygghet

PÅ TROSS AV JOE BIDENS tv-sendte tale om at det amerikanske banksystemet er trygt, falt bankaksjer som stein på børsen i går – enkelte har tapt over halve verdien – mens banker i alle størrelser opplever uro i markedene og tegn til at alle vil ta ut pengene sine før alle andre. Økte lånekostnader i kjølvannet av krisen har dessuten senket troen på en rente-hevelse neste uke, og mange av bankene har brått med å få priset om sine produkter.

USAs sentralbank skal granske hvilket tilsyn det har vært med Silicon Valley Bank, den store California-banken som gikk under fredag.

Bekymringen har spredd seg globalt, slik at bankaksjer også taper seg i Asia, og interbankmarkedet, der bankene låner av hverandre, merker belastningen. Får du deja vu til finanskrisens tidligste dager i 2008 er det ingen grunn til det, sier amerikanske finansmyndigheter: Krisen er denne gang under en helt annen kontroll og bankene har de midlene de trenger for å ivareta sine forpliktelser. The New York Times/Reuters/AP News



BESLUTNINGEN I London og Washington DC om å gi Australia atomdrevne ubåter er første gang et konkret smutthull i ikkespredningsavtalen fra 1968 utnyttes av atom-makter for å overføre spaltbart materiale til en ikke-atommakt. Det kan skape en presedens som andre igjen kan utnytte til å unndra anriket uran eller plutonium – ingredienser i en kjernefysisk bombe – fra internasjonalt tilsyn, sier våpenkontrollører. The Guardian



ORKANEN «FREDDY» HAR har styrket seg etter først å ha herjet i sørøst-Afrika i slutten av februar.