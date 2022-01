SNAKKET USANT OM STOLTENBERG-KONTAKT: I desember framstilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det som at han ikke hadde snakket med Jens Stoltenberg om sentralbanksjef-stillingen. Det viser seg å være feil, etter at Aftenposten og TV 2 de siste dagene har avdekket nye opplysninger om Ap-nettverkets diskusjoner om saken. – Stoltenberg og jeg gikk en tur søndag 24. oktober, da nevnte han at stillingen som sentralbanksjef kunne interessere ham. Jeg sa da umiddelbart at dette var et tema vi ikke kunne snakke om nå som jeg var statsminister. Jeg ville være inhabil i lys av vårt vennskap. Det avsluttet saken, og vi har ikke snakket om det i noen sammenheng siden, sier Støre nå til NTB, etter å ha blitt konfrontert med at han 15. desember svarte kontant «nei» to ganger på direkte spørsmål om hvorvidt han hadde «diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens» eller «hatt noen samtale om det». Selv hevder Støre at utelatelsen av samtalen med Stoltenberg skyldes at han ikke definerer den som en samtale. – Den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da, sier han til NTB.

Aftenposten avslørte søndag at Jens Stoltenberg allerede 3. januar i fjor diskuterte sentralbankjobben med oljefond-sjef Nicolai Tangen i en middag hos Knut Brundtland – Støre og Stoltenbergs nære venn. I går fikk TV 2 bekreftet at Jonas Gahr Støre har vært i en annen middag, med Tangen, hos Brundtland, der oljefondsjefen i mai brakte Stoltenbergs kandidatur opp for Støre. – Stoltenbergs navn ble nevnt av Tangen, men ikke diskutert, sier Støre, som opplyser at temaet opphørte da han påpekte at han, hvis Ap vant valget, ville være inhabil hvis Stoltenberg søkte. Begge de omtalte middagsselskapene skjedde mange måneder før Øystein Olsen offisielt varslet sin avgang som sentralbanksjef. Samme dag ringte Stoltenberg ham direkte for å diskutere innholdet i stillingen.

Den tidligere Ap-statsministeren konkurrerer med dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache om stillingen. Det er ikke kjent når utnevnelsen vil skje, etter at Finansdepartementet i dag avkreftet spekulasjonene om fredag denne uka.



NOK EN DOWNING STREET-FEST: Det britiske politiet vurderer etterforskning etter at ITV News har fått innsyn i en epost-invitasjon som ser ut til å avsløre nok en fest blant ansatte ved 10 Downing Street, statsministerboligen i London, under pandemien. «Please join us from 6 p.m. and bring your own booze!» skal det ha stått i invitasjonen som gikk til mer enn 100 personer, inkludert statsminister Boris Johnson selv og hans kone, i mai 2020. Etter hva ITV News forstår, deltok rundt 40 gjester på hagefesten, herunder også statsministeren, på en tid da resten av landet var i lockdown og hadde forbud mot å treffe mer enn én person utendørs. Avsløringen er den siste i en rekke avsløringer om fester under pandemien der Downing Street har vært involvert. Engelske aviser hadde tirsdag forsidene fulle av kritikk mot Johnson, med klare oppfordringer om å få slutt på «partygate»-farsen.

ARRESTERT I STATSMINISTERENS HJEM: En 25 år gammel kvinne som jobbet som vaskehjelp i hjemmet til Sveriges statsminister Magdalena Andersson, manglet oppholdstillatelse og ble vedtatt utvist fra landet i 2020. Hun ble derfor arrestert av politiet og overlatt til Migrationsverket da hun før jul ble pågrepet i forbindelse med at innbruddsalarmen i huset ble utløst, skriver Expressen. Kvinnen, som er fra Nicaragua og har hatt status som etterlyst siden i høst, var leid inn via et firma som sier de ikke foretar noen selvstendig sjekk av arbeidstakerne. Heller ikke Säkerhetspolisen sjekker bakgrunnen til de som skal jobbe hjemme hos landets statsleder, får avisa opplyst. Andersson har sluttet å bruke rengjøringsfirmaet fordi de i motsetning til det de skal ha opplyst, mangler tariffavtale.

RUSSISKE TROPPER PÅ VEI UT: Den russisk ledede sikkerhetspakten CSTO skal ifølge Kasakhstans president, Kassym-Jomart Tokayev, forlate Kazakhstan innen et par dager, skriver The Guardian. Ifølge presidenten, som selv ba om bistand fra de utenlandske troppene forrige uke, har fredsstyrkene nå «vellykket» utført oppdraget sitt. Tirsdag er det klart at nær 10 000 gatedemonstranter er pågrepet i etterkant av de voldelige opptøyene som fant sted i landets største byer forrige uke. Les mer om situasjonen her.



Ha en fortsatt fin dag!



Hilsen Filter-redaksjonen



Vårt nye abonnement inneholder Filter Kaffe , en nyhetsoppsummering som kommer hver morgen, Elendig Fredag , som oppdaterer deg på klimafeltet, og Filter X , en ukentlig rapport om politisk ekstremisme i Norge og internasjonalt. I tillegg får du John Færseths oppdateringer om konspirasjonsteorier og flere andre gjesteskribenter. Nå gratis i 30 dager! Klikk her for å lese mer

, en nyhetsoppsummering som kommer hver morgen, , som oppdaterer deg på klimafeltet, og , en ukentlig rapport om politisk ekstremisme i Norge og internasjonalt. I tillegg får du John Færseths oppdateringer om konspirasjonsteorier og flere andre gjesteskribenter. Nå gratis i 30 dager! Klikk her for å lese mer Foto: Ap / Nato