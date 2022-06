Støre oppnevner kommisjon for forebygging av ekstremisme

KOMMISJON MOT EKSTREMISME: Regjeringen utnevner en ny ekstremismekommisjon, ledet av forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for Ekstremismeforskning ved UiO. Den skal gi bedre innsikt i hvordan samfunnet kan motvirke ekstremisme, polarisering og voldshandlinger, kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre og likestillingsminister Marte Mjøs Persen på en pressekonferanse ved 22. juli-minnesmerket i Regjeringskvartalet i dag. De refererte til såvel høyre- og venstreekstremisme som ekstrem islamisme og antistatlige strømninger: «Det siste tiåret har ekstremistiske grupper, miljøer og enkeltpersoner preget trusselbildet og vært bakgrunn for politisk motivert vold i Norge. PST ser en større bredde i det ideologiske tankegodset og former for ekstremisme. I tillegg er stadig yngre aktører involvert, noe om er et åpenbart faresignal», sa Støre og takket AUF som pådrivere for arbeidet. Blant medlemmene i kommisjonen er biskop Kari Mangrud Alvsvåg, forsker Cecilie Hellestveit, Utøya-overlever og AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø, rådgiver Sylo Taraku og redaktør Snorre Valen. En rapport skal være klar innen utgangen av neste år.

«VI BYGGER FEIL MILITÆRMAKT»: «Både alene og som alliert er vi tjent med å sloss på våre premisser, med et skreddersydd konsept. Dessverre planlegger Forsvaret nå å gi fienden det den er best tjent med, akkurat slik vi gjorde i 1940», skriver kaptein i Hæren Sebastian Langvad i denne kommentarartikkelen. «De færreste er nok klar over at den militære forsvarskampen kunne gått langt bedre om vi bare ikke hadde spilt direkte inn i tyskernes foretrukne krigsplan», utdyper han. Ifølge Langvad burde Forsvaret dreie investeringene bort fra kostbare jagerfly, fregatter og stridsvogner for å maksimere vår nasjonale forsvarsevne: «Den ekstra tragiske dimensjonen ved det hele er at ukrainere daglig betaler i blod for å vise oss hva som fungerer og ikke.» Les hele kommentaren her.

Snart går juninummeret i trykken! Bestill et Filter-abonnement i dag for å støtte vår journalistikk samtidig som du får det månedlige papirmagasinet vårt i posten. Eller du kan velge å «bare» abonnere på den digitale pakka, med flere eksklusive spalter og nyhetsbrev. Klikk her for å lese mer!

STILLER OPP FOR SAS: Der den svenske regjeringen har gitt klart uttrykk for at SAS ikke kan regne med å bli reddet av dem, og at Sverige ikke må ses på som noen langsiktig eier i flyselskapet, går danskene motsatt vei: Et bredt flertall i Folketinget går inn for at den danske staten skal ettergi gjeld og øke sin eierandel i det kriserammede flyselskapet, som brått ble mer verdt på børsen etter at nyheten sprakk i dag. Finansminister Nicolai Wammen (S) sier at avtalen er betinget av at SAS får inn nye private investorer og at det inngår en aksjonæravtale som sikrer danske interesser, skriver Danmarks Radio.

DØMT TIL DØDEN I DONETSK: De to britene og marokkaneren som har deltatt i forsvaret av Mariupol og dømt til døden av en domstol i den prorussiske, selverklære «utbryterrepublikken» Donetsk, vil bli brukt i et spilll for å presse vesten til å støtte russiske posisjoner i fredsforhandlinger med Ukraina. Det advarer Vadym Denysenko, rådgiver i den ukrainske regjeringa, ifølge The Guardian. De tre fremmedkrigerne ble dømt i en farseaktig sak og dommen har ingen legitimitet, mener den britiske utenriksministeren Liz Truss, som tar opp saken med sin ukrainske motpart Dmytro Kuleba.