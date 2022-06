Storbritannia klare for å deportere asylsøkere til Rwanda

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Regjeringen bevilger en halv milliard ekstra til den pandemikriserammede kollektivtrafikken, men rører ikke bensinavgiften på tross av rekordhøye pumpepriser. Så nå raser Frp og (andre) bilistorganisasjoner – men heller ikke trikkens fremste forkjempere i MDG finner grunn til å rose regjeringas budsjettforlik med SV. De mener kollektivtrafikken i realiteten vil oppleve kutt når koronastøtteordningene fjernes. «Vi har ingen garanti for at dette vil være nok midler», sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til Dagsavisen. SV selv hevder klimaet er den store vinneren i forliket, med økte overføringer til skogvern og ingen borring ved iskanten […]