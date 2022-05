Stor tilskuddsskandale: Derfor må Grete Faremo forlate FN

FIKK SPARKEN AV GENERALSEKRETÆREN: Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) ble lørdag bedt om å gå av som sjef for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), like etter at New York Times hadde publisert sin avsløring om en av de pinligste tilskudds-skandalene i FN på lang tid. Det er også NY Times som slår fast at det var generalsekretær António Guterres som fikk Faremo til å gå, og at det ikke var hennes initiativ, slik det kunne framstå i en fellesmail til ansatte. «UNOPS-ledelsen har – minst – oversett tydelige faresignaler, mislyktes med nødvendig kontroll og tok uakseptabel risiko med midlene», skriver USAs FN-diplomat på området, Chris Lu, etter at skandalen sprakk.



Saken dreier seg om en kontroversiell ordning der UNOPS tok en investeringsbank-rolle som blant annet kan ha påført FN et tap på 22 millioner dollar, med lån som ble godkjent av Faremo personlig: «Ms. Faremo betrodde titalls millioner dollar til den britiske forretningsmannen David Kendrick, etter å ha møtt ham på en fest i New York i 2015. Faremos byrå ga også tre millioner dollar til en gruppe drevet av Kendricks 22 år gamle datter, Daisy, for å skape oppmerksomhet om trusler mot verdenshavene», skriver storavisa.





SKYLDER PÅ VESTEN: Vladimir Putins tale til folket i anledning frigjøringsdagen i dag inneholdt ingen dramatiske nye kunngjøringer om eskalering av krigen i Ukraina – presidenten nøyde seg med å hylle soldatenes heltemot og kom med en sjelden anerkjennelse av tapene Russland er påført (inkludert et minutts stillhet for å hedre de falne). Det ble gjentatt velkjente påstander om at det var Nato som presset landet til å angripe naboen ved å ikke respondere som ønsket på Kremls krav om en ny sikkerhetspolitisk arkitektur i Europa, og at det var fare for et vestlig angrep på Russland.



Talen på Den røde plass i Moskva står i kontrast til Volodomyr Zelenskyjs video-markering av 77-årsdagen for nazistenes tap. Vandrende langs barrierer og piggtråd utenfor Kyivs regjeringsbygninger sa den ukrainske presidenten at «på dagen vi markerer seieren over nazistene kjemper vi en ny kamp (…) Veien fram er vanskelig, men vi er ikke i tvil om at vi vil vinne». Og: «Vi vil aldri glemme hva våre forfedre gjorde i Den andre verdenskrig, da mer enn åtte millioner ukrainere døde og hver femte aldri kom hjem. (…) Bare en gal mann kan ønske en gjentakelse av de 2194 krigsdagene».

BESTEMMER SEG SNART: Partisekrekretæren i det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterne sier partiet vil ta en beslutning om det går inn for å søke svensk Nato-medlemskap den 15. mai, skriver Dagens Nyheter. Forsvarsalliansen har allerede avklart med medlemslandene at Sverige og Finland er velkomne i folden, slik at prosessen kan gå hurtig og ikke etterlate landene i en sårbar posisjon unødvendig lenge.



ETT SKRITT NÆRMERE HISTORISK GJENFORENING: Det irske nasjonalistpartiet Sinn Féins historiske seier i forrige ukes valg i Nord-Irland betyr at folkeforsamlingen for første gang blir dominert av et parti som vil at landet skal forlate Storbritannia og gjenforenes med Irland. Om en slik gjenforening ikke skjer med det første, er det brått ett skritt nærmere, skriver The Guardians kommentator Fintan O’ Toole: «Normalt har ikke de politiske partienes vekst og fall eksistensielle implikasjoner. Men Nord-Irland har aldri vært normalt. Det ble skapt for å sikre ett, altoverskyggende imperativ: Å tillate så mange protestanter som mulig å bli værende i Storbritannia. Grensen ble tegnet for å skape et permanent protestantisk flertall».

Den nordirske nasjonen har vært i regjeringskrise i flere måneder på grunn av den midlertidige løsningen på konflikten mellom det å ha en «myk» grense til EU og være en del av utenforlandet Storbritannia. Nå blir Sinn Féin-nestleder Michelle O’Neill trolig ny førsteminister.

