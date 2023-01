Stor politiaksjon etter eksplosjoner i Stockholm

DET ER EN STOR POLITIAKSJON på gang i vestre Stockholm etter at to eksplosjoner i natt gikk av ved boliger. I Grimsta, området det en mann i 20-årsalderen ble skutt og drept lørdag, ble det store skader på inngangspartiet og flere knuste ruter i et flerbostadshus da noe sprengte ved porten før klokken 03.15. Bare en time senere gikk det av en ny eksplosjon i Bagarmossen – mindre, men inne i trappeoppgangen, sier Stockholm-politiet. SVT/TT



NESTEN HVER TREDJE person under 30 år i Norge hevder de vil kutte forbruket av rødt kjøtt i år. NTB/Nationen



EN TREDJEDEL AV verdensøkonomien vil være i resesjon det kommende året, sier sjefen for Det internasjonale pengefondet. BBC News



BARE EN BRØKDEL AV Arbeidstilsynets anmeldelser av arbeidslivskriminalitet fører til dom. Det dreier seg typisk om ulykker eller grov utnyttelse av arbeidere. 40 prosent av sakene henlegges. NRK



SPLITTELSE I Troms Sp: Lokallag sør i fylket mener partifellene nordfra saboterte nominasjonsmøtet i Tromsø med ineffektiv møteledelse da deres folk måtte forlate det for å rekke båten hjem.

