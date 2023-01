Statsministeren i skvis etter koranbrenning i Sverige

AVSKYELIG, MEN LOVLIG: Sveriges bestrebelser med å få Tyrkia til å oppheve blokkeringen av svensk Nato-medlemskap blir ikke enklere av aktivister som bruker provoserende virkemidler mot Tyrkia på svensk jord. Tidligere har kurdiske PPK-allierte aktivister brukt sin demonstrasjonsrett i Sverige til å «henge» en dukke som forestilte president Recep Tayyip Erdogan, til skarpe reaksjoner fra Ankara – nå har også den antiislamske danske oppvigleren Rasmus Paludan bidratt til å kaste bensin på bålet. Hans siste koranbrenning, i nærheten av den tyrkiske ambassaden i Stockholm, har fått den tyrkiske regjeringen til å fremme et krav om at Sverige «slutter å gjemme seg bak hensynet til ytringsfriheten» og tyrkere til å marsjere i anti-svenske tog. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson sier Paludans aksjoner er avskyelige og dypt respektløse mot de troende, men understreker i et SVT-intervju at slike ytringer er og alltid vil være lovlige.

– BRUKER HØYREEKSTREME TIL TERROR: Vestlig etterretning mener russiske agenter trakk i trådene og instruerte medlemmer av en militant hvit makt-gruppering til å sende en serie brevbomber til blant annet