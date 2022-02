GJERDRUM KOMMUNE SIKTET: På dagens pressekonferanse sa advokaten til Gjerdrum kommune, Jan Fougner, at han ikke tror politiets siktelse mot kommunen vil ende som en straffesak: «Dette er slik jeg ser det en sak som hører hjemme i det politiske system og ikke domstolene».

I siktelsen vises det blant annet til 12 ulike bekymringsmeldinger og varsler som ble sendt til kommunen i perioden 2008–2020. I henhold til naturskade-lovens paragraf 20 mener politiet at kommunen hadde plikt til å følge opp disse varslene. Ingen kommuner er noen gang blitt dømt etter denne lovparagrafen, ifølge VG.

Advokaten er svært kritisk til kommunen får skylden etter at de hadde bidratt til å gi opplysninger til undersøkelsene i et års tid, uten at de hadde indikasjoner på at de var mistenkt. «Like etterpå kom siktelsen som en bombe», sa han.

TROLIG FLERE TRUSLER: En spørreundersøkelse gjort av forskere ved Politihøgskolen blant norske politikere i fjor, der 205 svarte, indikerer at en økende andel politikere (på Stortinget, i regjeringen og i partienes sentralstyrer) blir utsatt for trusler og andre alvorlige hendelser. Det ser også ut til å være en forverring i andelen som fryktet for sikkerheten til sine nærmeste eller begrenset sine uttalelser i politiske saker som følge av uønskede hendelser.



De fleste politikerne har opplevd plagsomme og uønskede henvendelser, men i Stortinget/regjeringen er det også hele 36 prosent som oppgir å ha blitt truet med skade mot dem eller personer som står dem nær. (Nesten like mange har opplevd ubehagelige/uønskede tilnærmelser fra personer som dukker opp fysisk). Det er også verdt å merke seg at nærmere 40 prosent av de mest kjente politikerne har opplevd meldinger via sosiale medier som indirekte trusler. Frp og MDG har høyest andel som oppgir uønskede hendelser, mens KrF og Venstre har lavest andel. (Her er det flere mulige feilkilder, blant annet knyttet til partienes størrelser og svarprosent).



De aller, aller fleste personene som står bak trusler og trakassering, er menn. Bare i seks prosent av sakene oppgir politikerne at det var en kvinne som sto bak alene. (Les hele rapporten her).

BREXIT KAN GI REGJERINGSKRISE: Storbritannias utmeldelse av EU har ført Nord-Irland til beddingen av en politisk krise. BBC melder at førsteminister Paul Givan (Democratic Unionist Party, DUP) i er i ferd med å gå av – dagen etter at hans landbruksminister beordret stans i kontrollen av eksportvarer til EU, som gjennomføres i henhold til det nordirske tillegget til Brexit-avtalen (denne skulle være midlertidig, men er beholdt på overtid i påvente av bedre løsninger for å bevare EUs indre marked uten å opprette synlige grensebarrierer mellom Nord-Irland og Irland).



Går Givan, krever loven at også hans regjeringssjefspartner Michelle O’Neill fra Sinn Féin trer ut av rollen. Om det ikke fører til umiddelbar regjeringskrise – partiene har frist på noen uker til å finne erstattere – truer det stabiliteten i den tidligere borgerkrigsherjede nasjonen, skriver The Guardian.





Foto: Stortinget

