Mulige spion-sensorer funnet etter ballong-nedskyting i USA

KRITISKE ELEKTRONISKE komponenter fra den kinesiske ballongen USA skjøt ned over havet utenfor kysten av Sør-Carolina 4. februar, og som Kina nekter for å ha vært en spionballong, er funnet – inkludert sensorer som kan ha blitt brukt til etterretningsformål. USA avslører at de fulgte med på ballongen helt fra den tok av fra Hainan-øya i sør-Kina seint i januar, og at president Joe Biden kort tid etter ble varslet om at det trolig var samme type ballong amerikanerne tidligere hadde observert ved Hawaii og over Texas og Florida. Kongressen i USA varsler full gjennomgang av ballonghendelsene.

Den diplomatiske krisen ballongferden har utløst, intensiverer seg, med anklager fra Kina om at USA har sendt ti ballonger illegalt inn i kinesisk luftrom bare siden i fjor, noe som umiddelbart ble tilbakevist av Det hvite hus.

USAs forsvarsdepartement sier objektet som ble skutt ned over Lake Huron søndag, var «en liten, metallisk ballong» med nyttelast festet til seg. The New York Times/Reuters/CNN



TO NEDERLANDSKE JAGERFLY avskar mandag et russisk, militært rekognoseringsfly og to jagerfly i polsk luftrom og eskorterte dem ut, melder det nederlandske forsvarsdepartementet. Flyene skal ha kommet fra