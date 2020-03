Regjeringen har videreført de mest inngripende tiltakene befolkningen har opplevd i fredstid.

Arbeidsledigheten stiger, saldoen minker og folk tør knapt å hilse på gata.

Det er lov å være redd. Også de med store bankkontoer er redde.

Men heldigvis får de hjelp:

Utenlandske milliardærer har via sine kontakter sørget for private korona-tester til seg selv og sine , selv om nasjonale myndigheter har insistert på at helsevesenet bare skal teste etter strenge kriterier.

, selv om nasjonale myndigheter har insistert på at helsevesenet bare skal teste etter strenge kriterier. Tjenestetilbydere i luksusmarkedet bistår korona-redde kunder med skreddersydde flyreiser fra lukkede terminaler der kontakten med andre, potensielt korona-smittede passasjerer er redusert til et minimum.

der kontakten med andre, potensielt korona-smittede passasjerer er redusert til et minimum. Stjerneskuespiller Gwyneth Paltrow poserer med avansert og for lengst utsolgt munnsbeskyttelsesmaske på Instagram, mens britenes prins Charles for få dager siden rømte London til fordel for kongefamiliens Balmoral-slott i Skottland (i dag ble han likevel bekreftet smittet).

Og i Norge?

– Nå er jo Maaemo stengt, men vi har ordnet rabatt- og leveringsavtaler med en del restauranter og takeaways, også Foodora. Og så har vi sånne PT-er som kommer og trener deg via videolink. Med airplay kan du følge dem på tv-en, sier Didrik Cappelen til Filter Nyheter.

Henter kinesiske barn hjem fra kostskole

Cappelen er norsk konsulent for det britiske concierge-selskapet Ten Lifestyle Group, som i fjor høst etablerte egen avdeling i Oslo.

Selskapet beskrives som en moderne butler-virksomhet, som kort forklart tilbyr «lifestyle management» til en eksklusiv kundegruppe. Det innebærer for eksempel å skreddersy luksuriøse reiser, overnatting på ettertraktede boutique-hoteller og bord på «fullbookede» restauranter.

Tjenestetilbyderen aksepterer ikke private medlemskap i Norge, men har avtaler med 50-60 banker og kredittkortselskaper på verdensbasis. Første kunde i Norge var DNB: «Jo flere penger i banken, jo flere luksuriøse goder fra conciergeservicen», het det i Finansavisen i fjor.

Når korona-pandemien velter inn over Europa, har de ansatte ved selskapets hovedkontor i London hendene fulle:

– Jeg snakket med dem på telefon forrige torsdag. De har aldri hatt så mye å gjøre, det er kanskje 50 prosent høyere aktivitet. Kinesere henter barna sine hjem fra kostskoler i England med privatfly. Og kontoret har skaffet massevis av munnbeskyttelsesmasker og levert dem rundt, sier Cappelen til Filter Nyheter.

«Kan dere skaffe meg mat om jeg blir syk?»

Avdelingen i Norge har så langt ikke bistått med privatjet-reiser her hjemme.

– Vi vet jo at barna til noen av kundene våre like gjerne kan bli der de er. Man kan like godt sitte i karantene i California som i Oslo. Nei, det har handlet om mer dagligdagse ting, sier Cappelen.

«Dagligdagse ting» er for eksempel å besørge blomsterlevering for kunder som vil muntre opp venner i en trist koronatid. Nå vil Ten Lifestyle Group gjerne få i stand en kakeleveringsavtale med den Oslo-baserte kjendiskonditoren Pascal Dupuy. Og så tar de telefonen når den ringer:

– Jeg opplever at mange finner litt ro ved at telefonrøret løftes i den andre enden. Vi har henvist dem videre til for eksempel Folkehelseinstituttet. Noen har spurt: Kan dere skaffe meg mat dersom jeg blir syk? Og vi svarer: Ja. Det kan vi.

Cappelen jobbet tidligere i Quintessentially, et lignende selskap som bistår noen av verdens rikeste med såkalte concierge-tjenester.

Filter Nyheter ringte tidligere denne uken til det norske telefonnummeret oppgitt på selskapets hjemmesider. Vi snakket med en dansk kvinne, som lo av oss. Og lovet å ta henvendelsen videre til kontoret i Stockholm, som ikke hørte fra seg.

Men en talsperson for Quintessentially i Storbritannia har allerede fortalt om hvordan de hjelper korona-bekymrede kunder som etterspør særbehandling når de er tvunget til å reise med vanlig rutefly.

Selskapet fasiliterer adskilte lounger i egne terminaler, privat innsjekk og sikkerhetskontroll, lukket transport fram til flyet og muligheten til å boarde før alle andre.

Og så finnes det alltid privatfly, da.

Tilbyr «maksimal sikkerhet» i eget fly

Under koronakrisen tilbyr det norske selskapet Airwing «tilgang til eget fly gjennom private terminaler», «grundig rengjorte fly som har desinfeksjonsutstyr om bord for å sikre maksimal sikkerhet» og «muligheten for returreise samme dag, slik at du slipper opphold på hotell».

Selskapet disponerer blant annet en Bombardier Learjet 45 med nylig oppgradert interiør og plass til 8 passasjerer.

– Sånn som det er nå, får vi en god del forespørsler fordi ruteflytrafikken generelt har gått ned. Å komme seg hjem er blitt vanskeligere, så vi opplever økt forespørsel på hjemtransport, sier Airwings sjefsoperatør Jarle Granheim på telefon til Filter Nyheter – før han brått må legge på for å bistå kunder på Gran Canaria.

Selskapets daglige leder Fabian Qvist har foreløpig ikke besvart spørsmål fra Filter Nyheter om hva det koster å leie et fly.

I motsetning til hva utenlandske medier som The Guardian har rapportert de siste ukene, er det likevel ingen boom i det globale privatfly-markedet som følge av koronakrisen, ifølge analyseselskapet Wing X, som følger utviklingen tett.

– Private oppdragsflyvninger har gått ned med 15 prosent i Europa i mars sammenlignet med samme måned i 2019. Men det var noen nisjer med vekst i forrige uke, som primært reflekterer repatriering. I hovedsak var dette charterfly, skriver administrerende direktør Richard Koe i en e-post til Filter Nyheter.

– The Guardian skriver at det er en boom, men det er altså mer nyansert?

«Definitely not booming (Guardian just like saying things like that)», svarer Koe på e-post.

I Norge har selskapet registrert cirka 1000 oppdragsflygninger i mars, ned med 20 prosent fra samme måned i fjor. Den totale flytrafikken er også kraftig ned.

Lite trafikk fra VIP-terminalen

Men norske flyplasser er ikke stengt: Innenriksflyvninger går som normalt – og flyplassene er også «åpne for internasjonale flighter slik at turister/utlendinger kan reise ut», ifølge regjeringen.

For bemidlede forbrukere som likevel ser seg tvunget til å bruke rutefly, finnes det muligheter for å sikre seg ekstra mot kontakt med ukjente medpassasjerer.

Den såkalte VIP-terminalen ved Oslo Lufthavn Gardermoen er skreddersydd for «forretningsreisende og reisende med et ønske om diskresjon og ro rundt sin reise» – og bemannes av «et profesjonelt VIP-team som er diskré og har taushetsplikt».

Inngangsbilletten koster 4995 kroner per person. Til gjengjeld får passasjerene slappe av i lounger med komfortable salonger, champagne og «fasiliteter som dusj og speil med ekstra god belysning».

«Det er mulig å ha med egne møte- eller følgepersoner som sminkør, frisør eller andre assistenter», presiserer Avinor på sine hjemmesider, der det også heter at passasjerene blir fraktet privat fra terminalen og «eskortert trygt fra bilen og helt inn i flyet» ved avgang.

Men kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor sier til Filter Nyheter at det ikke har vært noen økning i oppdrag ved VIP-terminalen som følge av koronakrisen. Snarere tvert i mot:

– De oppdragene som allerede var booket ble kansellert, sier Høeg Ulverud.

Russerne kjøper egne respiratorer

I utlandet har de rikes koronafrykt fått ekstravagante utslag. Mens bemidlede nordmenn håper på en eske macaroner fra Pascal levert på døra, har den russiske eliten begynt å hamstre respiratorer.

– Vi har klart å få tak i én, og nå forsøker vi å få tak i to til. Men det er åtte måneders venteliste, sier et medlem av en rik, russisk familie til Moscow Times.

Respiratoren koster rundt 22 500 dollar – og er svært ettertraktet av både oligarker og det statlige helsevesenet, som behandler landets økende antall koronasyke. Vest i Moskva isolerer de rikeste seg i elite-forstaden Rublyovka, der de også er i ferd med å etablere provisoriske klinikker i egne hjem for behandling av syke familiemedlemmer.

I USA melder flere kommersielle produsenter av moderne tilfluktsrom om gode tider på grunn av koronatrusselen: De stålbesatte kassene kommer med avanserte ventilasjonssystemer og sikkerhetsmekanismer ment å beskytte eieren fra både epidemier, naturkatastrofer og skudd med våpen.

For over åtte millioner dollar er det mulig å kjøpe den luksuriøse aristokrat-versjonen, som har treningsrom, svømmebasseng, boblebad, biljard-rom, drivhus og garasje inkludert.

Den typiske kunden er en «self made business owner», sier én av produsentene til Los Angeles Times. En annen produsent tilbyr plass i eksklusive tilfluktsrom under bakken på utvalgte steder i ødemarka, både i USA og andre deler av verden. For 35 000 dollar kan man bo og overleve her i ett år.

«Ren løgn, for å si det rett ut»

Didrik Cappelen i Ten Lifestyle Group, som oppgir å tilby tjenester til rundt 5000 nordmenn via bedriftsavtalene, har ikke registrert lignende ønsker verken her eller i utlandet.

– Vi har ikke hatt flygninger til hemmelige bunkere og sånt. Historiene om dette tror jeg er ren løgn, for å si det rett ut, sier han til Filter Nyheter.

Cappelen mener det er mulig at enkeltpersoner i utlandet kan ha ytret ønske om å fly privat til eiendommer på for eksempel Ibiza i Spania eller Saint Barths i Det karibiske hav, men mener det likevel er usannsynlig: Koronaen sprer seg overalt.

– Men det jeg kan registrere fra utlandet, er at folk forsøker å få barna sine hjem, sier Cappelen, og legger til:

– Det er jo ikke sånn at du opptrer mer ulogisk eller panikkartet jo mer penger du har.

