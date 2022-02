DET BLE STOLTENBERG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) begrunner valget av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef med «kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har». På høyresida er Venstre så langt hardest i kritikken av selve utnevnelsen. «Vi har ingen tradisjon i Norge for å utnevne partipolitikere til sentralbanksjef. Det skal være en uavhengig embetsstilling. Nå velger man likevel Jens Stoltenberg til tross for at flertallet på Stortinget er bekymret. Det burde ikke regjeringen ha gjort», sier partiets nestleder Sveinung Rotevatn. Frp og Høyre (som «tar valget til etterretning») er på sin side nøye med å ikke betvile Stoltenbergs kvalifikasjoner, og fokuserer i større grad på prosessen. «Prosessen er ikke god og derfor er det definitivt behov for å gå inn i den. Vi mener at i 2022 burde man tenkt på uavhengighet i Norges Bank ved at man ikke ansetter tidligere politikere i den typen rolle», sier Sylvi Listhaug.

Det er heller ingen begeistring i de rødgrønnes rekker utenfor Ap. – Dette er en sentralbanksjef som allerede før han har gått på, er omstridt fordi han har tette bånd til statsministeren og statsministerens parti, sier MDG-leder Une Bastholm, mens Rødt kaller utfallet «1–0 til maktspilleren Stoltenberg» og mener det er uavklart om det har vært «kameraderi» i prosessen. SV er mykere i klypa men konstaterer at «dette er ikke den klokeste avgjørelsen».



DEN GRØNNE GASSEN: EU vedtok denne uka den såkalte «grønne taksonomien» som skal avgjøre hvilke investeringsprosjekter som kan anses for å være grønne (og dermed ha andre finansielle vilkår). Det har ikke gått upåaktet hen at gasskraft under visse forutsetninger kan få et slikt grønt stempel – faktisk er EU-kommisjonens egne eksperter blant dem som mener reglene er for lite strenge for både gass- og atomkraft. Les deg klok om dette (og mye annet) i vår faste klimaspalte Filter Elendig Fredag, som ble publisert i dag!

KINA STØTTER RUSSLAND: Russlands president Vladimir Putin fikk solid støtte til landets posisjon i forhandlingene om Ukraina, da Kinas president Xi Jinping møtte ham før åpningsseremonien i OL i Beijing fredag. I en felles uttalelse sa landene at de «motsetter seg ytterligere utvidelser av NATO og oppfordrer Den nord-atlantiske alliansen til å legge fra seg dens tilnærminger preget av kald krig-ideologi». Verdenslederne skal ha funnet sammen over deres misnøye over «amerikansk innblanding» i Hong Kong og Taiwan for Kinas del, og i Ukraina, på russisk side: «Russland og Kina står sammen mot forsøk fra krefter på utsiden om å undergrave sikkerhet og stabilitet i deres felles tilstøtende regioner», het det i uttalelsen. Under møtet, som er det første fysiske møtet med en annen statsleder Kinas president gjennomfører på nær to år, skal Putin ha sagt at forholdet mellom Kina og Russland har fått en «enestående karakter» der landene «støtter hverandres utvikling».

Møtet foregikk dagen etter at amerikansk etterretning hevdet å ha bevis på at Russland planlegger en falsk militær operasjon som et påskudd for å invadere nabolandet Ukraina.



JOURNALISTER UT AV MOSKVA: Den tyske kringkasteren Deutsche Welle lukker Moskva-kontoret etter at journalistene som jobbet der fikk fratatt pressekortene sine fredag morgen. De russiske myndighetenes beslutning om å inndra presseakkrediteringen kom som et «stort sjokk» på de ansatte ved kontoret. Ifølge myndighetene skal beslutningen være et motsvar på beslutningen fra tyske myndigheter om å forby den russiske kringkasteren RT DE i Tyskland. De russiske myndighetene har sagt at de vurderer å sette DW på listen over såkalte «utenlandske aktører», som påbyr at medier merker redaksjonelt innhold, og der mer enn 100 mediehus og uavhengige journalister så langt har havnet.



LITEN TRO PÅ SNARLIG LØSNING: Boris Johnson tror det er mindre enn 30 prosent sjanse for at det blir enighet med EU om en ny Brexit-avtale for Nord Irland denne måneden – og kan ikke garantere unionistene at Storbritannia unilateralt tar affære dersom en avtale skulle utebli. Dette skal statsministeren ha klarlagt på tomannshånd med lederen for Democratic Unionist Party, skriver The Guardian. Unionistene, som styrer Nord-Irland sammen med Sinn Féin, har skapt politisk krise ved å vedta å avvikle grensekontrollen av varer som importeres til Nord Irland fra de andre riksdelene av Storbritannia. Grensekontrollen er en vesentlig del av avtalen med EU for å bevare EUs indre marked etter Brexit. Unionistene mener Nord Irland-protokollen er en «eksistensiell trussel» mot Nord-Irlands status som fullverdig del av Storbritannia, og har tidligere akseptert flere utsettelser av fristen for å få på plass en løsning. Les deg opp om protokollen i vår artikkel fra i fjor!



