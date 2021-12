Tyskland går for tiden gjennom sin fjerde smittebølge med rekordhøye smittetall. I bispedømmet Regensburg sørøst i landet, sirkulerer det samtidig en pamflett med skremselspropaganda om koronavaksinene.

Den rundt 40-sider lange brosjyren – «Lass dir die Gotteskindschaft nicht rauben!» – er illustrert med engler og sitater fra Bibelen, og likner ved første øyekast noe du kan få på søndagsskolen.

Men det er ikke Det glade budskap som forkynnes på de tettskrevne sidene:

«Ikke konspirasjonsteorier, men klare fakta beviser det mer og mer tydelig: Bak koronatiltakene er det en verdensomspennende, satanistisk organisasjon som ønsker å få menneskeheten under sin makt og kontroll.»

Den anti-vitenskapelige pamfletten er ment å overbevise katolske lesere om at mRNA-vaksinene endrer DNA-et til mennesker og dermed «Guds signatur», slik at de vaksinerte kan underkastes Satans makt.

Pamfletten er et av flere eksempler på hvordan «teologiske» argumenter tas i bruk mot koronavaksinene.

Vårt Land har tidligere belyst hvordan enkelte kristne miljøer i USA og andre land, men også i Norge, omfavner konspirasjonsteorier og religiøst motiverte påstander om at det å vaksinere seg vil være i strid med sann gudstro.

I forrige uke gikk den koronasmittede pastoren Hans Reite ved Nytt Livs Senter ut og angret på at han ikke hadde vaksinert seg, av frykt for at koronavaksinen var forløper til «dyrets merke» – et endetidstegn beskrevet i Det nye testamentet. I Norge har denne idéen blant annet blitt spredt av predikanten Inge Røysland i stiftelsen «Himmelpartner».

Pamfletten som spres i Tyskland, og som har undertittel «Korona i lys av den guddommelige sannhet», påstår at den større hensikten med pandemien er tilintetgjørelsen av den «sanne, katolske kirke».

Bak sammensvergelsen står personer som Bill Gates, godt hjulpet av sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Gebreyesus, skal man tro brosjyren. De skal ha som mål å innføre et «nytt, sosialistisk verdensherredømme» med «antikristne lover og ideologier» slik selveste Nikita Khrusjtsjov «forutså» på 1960-tallet da han talte i FN.

Blant dem som fremmer de oppdiktede konspirasjonsteoriene er mektige kardinaler og biskoper.

«Leser» vaksinerte med «djevelsk» enzym

Skal man forstå innholdet i den «katolske» pamfletten bokstavelig, er altså koronapandemien iverksatt av onde, «satanistiske» krefter for å legge menneskeheten under sin kontroll.

Mesterhjernen bak det hele, Bill Gates, skal som del av denne planen ha søkt om patent på enzymet luciferase som visstnok skal gjøre vaksinerte mennesker «lesbare» i lang tid etter vaksinasjon.

Ifølge pamfletten vil da vaksinasjonen «oppnå nøyaktig det Skriftene taler om», der bare «de kan kjøpes eller selges som har merket på hendene eller på pannen», med referanse til nettopp passasjene om «dyrets merke» i Johannes’ åpenbaring.

(I virkeligheten er luciferase et oksiderende enzym som får proteinet luciferin til å lyse, derav navnet.)

«Merkingen» av mennesker ved vaksinasjon kobles så til konspirasjonsteorien «The Great Reset» om en påstått villet reduksjon i verdens befolkning – der Bill Gates selv skal ha foreslått at det kan gjøres gjennom vaksinasjonsprogrammer:

«De fleste av oss trodde vaksiner ville være en kur. Bill Gates lærte oss bedre. Vaksinasjon er ment for å drepe!»

For- og baksiden av pamfletten ved navn «Lass dir die Gotteskindschaft nicht rauben!»

En av de høytstående katolske autoritetene som blir sitert til støtte for de dystre påstandene, er den italienske erkebiskopen Carlo Maria Viganò (80).

I to åpne brev til daværende president i USA, Donald Trump, i juni og oktober i fjor, «advarte» Viganò om at koronatiltakene og nedstengningen av samfunnet var del av en sammensvergelse for å redusere verdens befolkning og innføre en «ny verdensorden».

Et utdrag fra Viganòs oktoberbrev blir sitert i pamfletten.

I september i fjor publiserte erkebiskopen en tekst på det katolske ytre-høyre-nettstedet LifeSiteNews der han påsto at «den dype stat» hadde gått sammen med en parallell «dyp kirke» om å innføre en slik ny verdensorden, kaste Trump som president og endre Den katolske kirke til en progressiv verdensreligion, mens de:

«blunker usmakelig til Biden og BLM». (Black Lives Matter, red. anm.)

«Satanistisk handling mot Gud»

Viganò, som er Den katolske kirkes tidligere ambassadør til USA, har de siste årene blitt en svært kontroversiell skikkelse.

Så sent som 9. november i år, uttalte Viganò på italiensk fjernsyn at «covid ikke eksisterer» og at dette var blitt dekket over av «systematiske» løgner i mediene.

Noen uker tidligere hadde erkebiskopen sendt et brev til Den amerikanske biskopkonferansen og flere kardinaler, der han tok avstand fra Vatikanets offensive, positive standpunkt i vaksinespørsmålet.

Pave Frans har ved flere anledninger uttalt seg støttende til koronatiltakene og oppfordret folk til å vaksinere seg mot covid-19.

I brevet fremførte Viganò etterhvert velkjente konspirasjonsteorier om at «de såkalte vaksinene» er «eksperimentelle» medisiner med «hemmelige komponenter» som grafén, med det formål å overvåke menneskeheten og knytte dem til «tingenes internett» gjennom mikrobølger.

At kardinaler og biskoper forholdt seg tause til dette og at Vatikanet «ufattelig» nok promoterte vaksinasjonskampanjen, kunne ikke fortsette, mente erkebiskopen:

«Det er nødvendig å fordømme denne skandalen, denne forbrytelsen mot menneskeheten, denne satanistiske handlingen mot Gud.»

Erkebiskop Carlo Maria Viganò.

Senest onsdag 8. desember publiserte Viganò en videosnutt på Youtube der han påsto at «helsepasset» ble laget for mange år siden, men at det var nødvendig å finne på en pandemi for å gjøre det obligatorisk:

– Det synes nå klart for meg at hovedformålet med denne groteske helsebløffen er å innføre et kontrollsystem for personer gjennom det såkalte «grønne passet».

Ifølge ham ble dette fasilitert gjennom «koordinerte forskere», de «falske lovnadene» fra helsemyndighetene og «medienes propaganda».

Videre var pandemien «et statskupp mot menneskeheten» med formål om å gjøre oss til «slaver» av systemet, innføre et kommunistisk regime og spre globalistisk ideologi med «pro abort»- og «cancel culture»-idéer.

Den salige blandingen kontroversielle uttalelser har fått religiøse nyhetssteder som America – The Jesuit Review til å spørre seg «Hvorfor Vatikanet forholder seg taus til erkebiskop Viganò».

«Påskudd for å innføre tyrannisk verdensherredømme»

En av de andre prominente katolske lederne som blir nevnt i brosjyren, er den tyske erkebiskopen og kardinalen Gerhard Ludwig Müller (74).

Müller var i perioden 2012–2017 utnevnt til prefekt av Kongregasjonen for troslæren – hovedorganet for å fremme og beskytte katolsk doktrine, historisk kjent som Inkvisisjonen. Det gjorde Müller til en av de mektigste i Den katolske kirke.

I mai 2020 signerte kardinal Müller en appell som påsto at myndighetene overdrev hvor smittsomt koronaviruset er og at smitteverntiltakene var et forspill til innføringen av et verdensherredømme. Forfatteren av appellen var den nevnte erkebiskop Carlo Maria Viganò.

Et utdrag er sitert i pamfletten under overskriften «Oppmuntrende opprop»:

«Vi tillater ikke at århundrer med kristen sivilisasjon blir utslettet under påskudd av et virus, for å skape et hatefullt, teknokratisk tyranni der mennesker, hvis navn og ansikter er ukjente, kan bestemme over verdens skjebne og låse oss inne i en virtuell virkelighet.»

Blant andre katolske størrelser som signerte appellen, var kardinal og tidligere biskop i Hong Kong Joseph Zen. I brosjyren blir kardinalene takket for at de «advarte mot den verdensomspennende totalitære praksisen som ble innført under påskudd av en pandemi».

Appellen vakte imidlertid stor oppsikt i andre deler av Den katolske kirke.

Tysklands øverste katolske myndighet, Den tyske biskopkonferansen, reagerte umiddelbart med en uttalelse der de tok avstand fra innholdet.

Klaus Pfeffer, en kirkeleder fra byen Essen, skrev at han var:

«målløs over hva som ble publisert i kirkens og kristendommens navn: grove konspirasjonsteorier uten fakta eller bevis, kombinert med aggressiv høyrepopulistisk retorikk».

Kardinal Gerhard Ludwig Müller.

Müller har imidlertid ikke gått tilbake på utsagnene i appellen.

Noen katolske kirker i Tyskland har den siste tiden holdt midlertidig stengt eller begrenset adgangen til messer til de som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19-infeksjon.

I et intervju med National Catholic Register 1. desember i år, kalte Müller adgangsbegrensningene en «alvorlig synd» og et «sjokkerende bevis» på hvor langt sekulariseringen hadde gått.

Kardinalen hevdet «mainstream media», politikere og teknologiselskaper hadde utnyttet pandemien til å promotere «totalitær tenkning».

Ønsker ikke å kommentere saken

Før den tyske kardinalen Gerhard Müller ble opptatt av å signere opprop mot «vaksinetyranniet», satt han som biskop av Regensburg i perioden 2002–2012.

Filter Nyheter har vært i kontakt med bispedømmet med spørsmål om hvordan de forholder seg til at religiøse argumenter mot koronavaksiner og koronatiltak spres i katolske kretser i deres region.

Bispedømmet fikk også spørsmål om:

deres offisielle posisjon om koronapandemien

hvorvidt de ville oppfordre katolikker til å vaksinere seg

hvordan bispedømmet møter katolske biskoper og kardinaler som uttaler seg offentlig mot vaksinasjon og koronatiltakene

Bispedømmet har svart at de ikke ønsker å kommentere saken.

Færre vaksinerte i katolske områder i Tyskland

I pamflettens opprinnelsesland Tyskland, har antallet daglige smittetilfeller de siste månedene holdt seg høyest i de områdene av landet som faller innunder det tidligere Øst-Tyskland.

Men smittetrykket har også vært høyt i sørlige deler av landet der en stor andel av befolkningen er katolikker.

Det viser en oversikt som Robert Koch Institute (RKI) – tilsvarende FHI i Norge – har laget. Områdene i kartet farget med mørk og lys rosa har høyest smitte, fulgt av områdene i mørk rød.

Oversikt fra Robert Koch Institute som viser syvdagers snitt for antall smittetilfeller per 100 000 innbyggere per 13. desember.

Områdene med høyest smittetall sammenfaller i stor grad med de områdene av Tyskland som har lavest vaksinedekning. Et oppdatert kart fra RKI viser andelen som har mottatt to vaksinedoser og dermed er såkalt «fullvaksinerte».

Sør i Tyskland er det særlig enkelte distrikter i det sørøstlige Bayern som har lav vaksinedekning.

I slutten av november lå andelen fullvaksinerte i distriktet Oberallgäu på bare rundt 60 prosent, og i distriktet Rottal-Inn var vaksinasjonsraten i begynnelsen av november på bare 53,1 prosent, skrev dagsavisen Münchner Merkur.

Oversikt over andelen av befolkningen i prosent som er vaksinert med to doser per 13. desember, kilde: Robert Koch Institute.

På grunn av det bratt stigende smittetrykket, har flere delstater i Tyskland begrenset adgangen til offentlige steder som restauranter, barer og caféer til dem som er fullvaksinerte eller har gjennomgått en koronainfeksjon.

De siste månedene har det brutt ut opptøyer og demonstrasjoner mot myndighetenes koronatiltak. I helgen skal flere politibetjenter ha blitt angrepet da de forsøkte å bryte opp demonstrasjoner i Bennewitz like utenfor den østtyske byen Leipzig, og flere demonstrasjoner skal ha blitt holdt i andre deler av Sachsen.

I sitt første intervju som landets leder med tabloid-avisen Bild søndag, ville imidlertid ikke forbundskansler Olaf Scholz fra de tyske sosialdemokratene være med på at vaksinespørsmålet hadde delt Tyskland i to.

Til avisen understreket han at han også var «kansleren til de uvaksinerte», men at han likevel ønsket å «overbevise dem om at det var fornuftig å vaksinere seg.»

– I pasientenes egen interesse

Ottar Gadeholt (41) er privatpraktiserende revmatolog i den sørtyske og katolske byen Würzburg. Det var han som mottok den svovelpredikende brosjyren fra en av sine pasienter, noe han fortalte om i en tråd på Twitter.

Til Filter Nyheter sier Gadeholt at det å gi informasjon om vaksiner er del av hans kjernevirksomhet, men at det er «veldig vanskelig» å overbevise dem som ikke er vaksinert nå.

– Motstanden kan være begrunnet i personlige, politiske, filosofiske eller teologiske vurderinger. I noen tilfeller er det sannsynlig at konspirasjonsteorier spiller en rolle, men ikke alltid.

Som eksempler på opphavet til slike begrunnelser, nevner han antroposofi og alternativ medisin, høyrepopulistiske strømninger og visse strømninger innen Den katolske kirke. Utbredelsen av slikt tankegods, og graden av generell skepsis overfor myndighetene, kan kanskje være med å forklare de regionale forskjellene i vaksinedekning i Tyskland, mener han.

Han tror også vaksinemotstand generelt har sterkere rotfeste i det tyske samfunnet enn i det norske, av historiske årsaker.

Gadeholt forteller at han i samtalene med pasientene gir et medisinsk vurdert standpunkt med utgangspunkt i deres individuelle situasjon, og håper at det er tilstrekkelig til at de blir overbevist.

– Det er ikke min oppgave å vurdere pasientenes begrunnelse for hvorfor de ikke lar seg vaksinere, hverken på et personlig eller på et mer metafysisk plan.

Revmatolog Ottar Gadeholt.

Legen mener det ikke er vanskelig å argumentere for at politikere og media har sviktet under pandemien eller at legemiddelindustrien er ute etter å tjene penger. Men han understreker at disse problemstillingene er helt irrelevante for enkeltindividets avgjørelse om å la seg vaksinere eller ikke:

– Anbefalingen min er basert på pasientenes egeninteresse: vaksinen er mye mindre farlig enn koronaviruset, både på kort og lang sikt.

«Blodet til de ufødte barna roper til Gud»

Et annet «teologisk» argument mot koronavaksinene som forfektes i pamfletten, er koblingen vaksinene har til stamcelleforskning.

Kardinal Janis Pujats fra Latvia blir i brosjyren sitert på at katolsk doktrine avviser abort «uten en skygge av tvetydighet i samtlige tilfeller, som et moralsk onde», noe som gjør vaksiner laget på «cellelinjene til aborterte barn» helt uakseptable:

«Argumentet om at slike vaksiner kan være moralsk tillatelige når det ikke er noe alternativ, er iboende selvmotsigende og uakseptabelt for katolikker […] Abortforbrytelsen er så grov at enhver form for kobling med denne forbrytelsen, selv en svært fjern en, er umoralsk og kan under ingen omstendigheter bli akseptert av en katolikk når han først er fullstendig klar over det.»

Også visebiskop Athanasius Schneider fra dagens Kirgisistan blir sitert på å ha fordømt «den grufulle fosterindustrien og handel med vev og celler fra aborterte, det vil si drepte, ufødte barn» i Wien i juni i år.

Som «vitenskapelig» støtte, refererer brosjyren til boken Vaccination: A Catholic Perspective som kom ut i fjor på forlaget Kolbe Center for the Study of Creation. Forfatter er katolikken Pamela Acker som har en mastergrad i biologi og som etter egne påstander forlot prospektene for en doktorgrad da laboratoriet hun jobbet på startet et forskningsprosjekt med stamceller, finansiert av…Bill and Melinda Gates Foundation.

I et intervju med John-Henry Westen på LifeSiteNews i januar i år, kom Acker med ville, falske påstander om stamcelleforskning, som blir gjenfortalt i brosjyren:

«Babyene er fortsatt i live når forskerne begynner å samle vevet mens hjertet deres fortsatt slår, og de får vanligvis ikke bedøvelse fordi det vil påvirke cellene forskerne prøver å trekke ut. Så du fjerner dette vevet mens babyen fortsatt er i live og har ekstreme smerter. Så det gjør det enda mer sadistisk.»

I intervjuet refererte Acker til hennes pastor, som angivelig sammenliknet dette med hva aztekerne gjorde da de «rev ut de bankende hjertene fra ofrene sine».

Skjermdump av episode på LifeSiteNews der Pamela Acker deltar som «vaksineekspert».

Sannheten er imidlertid at cellelinjen HEK293 som blir brukt i utviklingen av flere vaksiner og et utall medisiner, i 1973 ble hentet ut fra nyrecellene til et abortert foster.

Fosteret var allerede abortert – etter det man kjenner til frivillig – og det var altså absolutt ikke snakk om noen levende baby.

21. desember 2020 uttalte Kongregasjonen for troslæren i Den katolske kirke at det var «moralsk akseptabelt å få covid-19-vaksiner som hadde brukt cellelinjer fra aborterte fostre i deres forskning og produksjon» så lenge koronaviruset utgjorde en alvorlig helsefare og det ikke fantes andre, fullgode alternativer. Uttalelsen ble godkjent av pave Frans.

Også Den amerikanske biskopkonferansen har støttet koronavaksinasjon for katolikker, blant annet med begrunnelsen at dagens cellelinjer er svært fjernt forbundet med det opprinnelige fostervevet.

Ukjent brosjyre-opphav

Filter Nyheter har ikke greid å komme til bunns i hvem som er forfatter av pamfletten.

I innholdsfortegnelsen står en Alexander Mehlich oppført som «katolsk brosjyre-frakt-apostolat», noe som ser ut til å bety noe sånt som «distributør». Fra internett-historikk kan det se ut til at Mehlich eller hans firma har distribuert flere brosjyrer med religiøst eller katolsk innhold tidligere.

Navnet på den oppgitte epost-adressen antyder at Mehlich selger emballasje av noe slag. Han eller firmaet er lokalisert i byen Regenstauf i Regensburg sørøst i Tyskland.

Filter Nyheter har forsøkt å komme i kontakt med Mehlich på telefon, sms og epost, men har ikke fått svar på henvendelsene.

Utdrag fra pamfletten «Lass dir die Gotteskindshaft nicht rauben!»

Kjenner ikke til liknende brosjyrer i Norge

Filter Nyheter har snakket med Hans Rossiné, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme.

Han er ikke kjent med at det sirkulerer liknende materiell mot koronavaksiner og koronatiltak i det katolske miljøet i Norge, men sier han ikke kan utelukke det, for eksempel i grupper på sosiale medier.

Han er heller ikke kjent med konkrete begrunnelser mot koronavaksinene fundert i katolsk teologi.

– Men vi hører om enkeltpersoner som ikke vil ta vaksinen av ulike grunner, både i vårt og andre miljøer. At motstanden skulle være teologisk begrunnet, er nytt.

I september i år gikk daværende helseminister Bent Høie ut og oppfordret katolikker i Norge til å vaksinere seg. Tall fra helsemyndighetene viste lavere vaksinedekning blant personer fra land som tradisjonelt er katolske.

Folkehelseinstituttet skriver i sin siste ukerapport om covid-19 (uke 48), at andelen som har fått to vaksinedoser blant personer som er 18 år eller eldre og er født i Litauen, Polen, Romania og Latvia ligger på rundt 40 prosent. Det gjør vaksinedekningen i disse befolkningsgruppene til den laveste i landet.

Rossiné sier til Filter Nyheter han ikke kjenner til omfanget av mulig vaksineskepsis blant katolikker i Norge, og at han derfor ikke har noen forutsetning for å mene noe om det er større skepsis der enn i andre grupper.

– Vi vet det er lavere vaksineringstall blant øst-europeere, men det har trolig en mer sammensatt forklaring enn bare vaksineskepsis.

Han understreker at Biskopen av Oslo og Kirken i Norge følger og informerer om norske myndigheters anbefalinger, påbud og tiltak.

– Kirkens toppleder, pave Frans, er tydelig i sin oppfordring om å ta vaksine, bruke munnbind og følge myndighetenes regler. Han kaller det å ta vaksinen for en solidaritetshandling og «kjærlighetsgjerning».

