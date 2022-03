Det er slutt på forskjellsbehandlingen! Hvertfall så lenge lageret rekker (1). Nå sender vi et av våre flotte handlenett med Filter-logo til alle som tegner et abonnement på papirmagasinet vårt. Du får det uansett hvilket papirabonnement du velger.

Med det kan du spankulere til og fra Rema mens du dydssignaliserer både at du svøper dine dagligvarer i et wokere materiale enn plastposer (2), og at du støtter uavhengige små start-ups som leverer gravesaker og kvalitetsjournalistikk (3).

Med papirmagasinet får du alle de beste Filter-sakene fra den siste måneden presentert i en lekker layout, på et grensesnitt («trykksverte på papir») som ikke forstyrrer deg med pushvarsler og masing på Messenger. Et abonnement på papirmagasinet gir deg også tilgang på det vi kaller Filter MER – en pakke eksklusive spalter og nyhetsbrev. De kan du få på mail eller lese ved å logge deg inn på Filter Nyheter.

Har vi overbevist deg? Trykk på den gule knappen under for å bestille ditt Filter-abonnement:

Hilsen Filter-redaksjonen

1) Vi har ikke ubegrenset med disse handlenettene – men kampanjen varer til vi er tom, og vi har så det holder en stund, tror vi.

2) Miljøgevinsten ved handlenett i bomull er omdiskutert, men Naturvernforbundet står på at det er det beste alternativet, selv om man nok må bruke det veldig mange ganger.

3) Det er ikke tull.