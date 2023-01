Sju døde i nok en masseskyting i California

SJU ER DØDE OG EN er kritisk skadet i den andre masseskytingen i California på tre dager. Denne gangen er gjerningsmannen identifisert som 67 år gamle Zhao Chunli, som er hjemmehørende i Half Moon Bay, byen nord i staten der ugjerningen skjedde ved henholdvis et landbruksanlegg og en lastebilbedrift. Han er pågrepet av politiet.

Politiet har ikke slått fast noe motiv for masseskyterne, som likner hverandre i alder og profil. Men etterforskningen av skytingen i Monterey Bay søndag skal være fokusert på en personlig disputt knyttet til de to danseklubbene der elleve personer måtte bøte med livet, og som gjerningsmannen frekventerte.

To studenter og en voksen ble også drept i en skyteepisode i Iowa i går. Los Angeles Times/The New York Times/Reuters



TOLV LAND SKAL TIL SAMMEN ha blitt enige om å donere hele 100 Leopard 2-stridsvogner til Ukraina dersom Tyskland gir sin velsignelse. Spania, Nederland og Danmark skal være blant dem, ifølge kilder blant ukrainske styresmakter.