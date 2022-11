Sju døde etter ny skytetragedie i USA

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

NY SKYTETRAGEDIE I USA: Seks er drept og fire er på sykehus med skader av ukjent omfang etter at en bevæpnet person åpnet ild på et Walmart-shoppingsenter i Chesapeake i Virginia. Gjerningsmannen, hvis navn i skrivende stund ikke er offentliggjort, skal ha vært ansatt ved senteret og er død etter øyensynlig å ha begått selvmord, opplyser politiet. De har ikke kjennskap til hva som var hans motiv eller indikasjoner på at vedkommende tidligere skal være kjent for politiet. Udåden er den andre masseskytingen på tre dager som setter en støkk i USA, etter at fem ble drept på en LHBTQ-klubb i Colorado i […]