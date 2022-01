ANBEFALER PFIZER FOR ALLE UNDER 30: Nasjonale og internasjonale studier har vist at myokarditt (betennelse i hjertemuskel) og perikarditt (betennelse i hjertepose) kan oppstå som en sjelden bivirkning etter koronavaksinen, og nå anbefaler FHI at også kvinner under 30 år bør velge Pfizer. Siden risikoen for denne bivirkningen er lavere for kvinner enn menn, vil antallet kvinner som vil kunne få denne bivirkningen etter Moderna-vaksinen være «veldig lite selv om risikoen øker», skriver FHI i informasjonsbrevet. I oktober ble Pfizer anbefalt for menn under 30 år, da denne bivirkningen i størst grad er sett blant unge menn og oftere etter Moderna-vaksinen.



Ifølge Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport var det per 4. januar meldt inn 233 tilfeller av perikarditt og 127 tilfeller av myokarditt i Norge etter mRNA-vaksine.



I sin siste risikovurdering, som kom i dag (pdf), skriver FHI at mange hundre tusen vil bli smittet i Norge i vinter, at det ikke vil være mulig å stanse denne bølgen, og at målet derfor bør være å ta «toppene» med minst mulig inngripende tiltak. Det er nå på det rene at omikron gir mindre alvorlig sykdom, og vinterbølgen kan derfor anlås å gi færre enn to hundre nye sykehusinnleggelser per dag og færre enn hundre og femti samtidige under respiratorbehandling, skriver instituttet (som også påpeker at tallene er usikre).





«TRUSSEL FOR TILLITEN»: Onsdag ettermiddag sa Høyre-leder Erna Solberg til NRK at bildet som tegnes av at «noen har snakket sammen, og at noen har planlagt et lengre løp» forsterker uroen i spørsmålet om Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Hun mener dette skaper en uryddighet rundt prosessen.



Siv Jensen fortalte på Debatten tirsdag kveld at da hun selv var finansminister var det mange utenlandske politikere som forsøkte å påvirke hva Oljefondet skulle investere i, og at hennes jobb da var å fortelle at finansministeren ikke blander seg inn i dette. Hun advarer derfor mot å «blande politikk» inn i Norges Bank: «Jeg mener det vil være en trussel mot tilliten og omdømmet til Norges Bank hvis det blir tvil om selvstendigheten ved at en tidligere statsminister, som også er nær venn med sittende statsminister, blir ny sentralbanksjef.»



Har du vurdert et digitalt abonnement på Filter? Da får du tilgang på flere nyhetsbrev og aktuelle spalter. Klikk her for å teste tilbudet 30 dager gratis!



FESTET SOM OM DET VAR ALT ANNET ENN 2020: Boris Johnson la seg i dag helt flat, beklaget og innrømmet i parlamentet at han deltok på hagefesten som fant sted i statsministerresidensen i mai 2020, mens Storbritannia var under lockdown og folk flest ikke engang fikk lov til å delta i bisettelser. Statsministeren har vært under hardt press siden det denne uka ble avslørt at hans medarbeidere sendte invitasjoner til 100 personer og oppfordret folk om å ta med egen alkohol på festen. Johnson trodde angivelig det dreide seg om en jobbtilstelning og var bare på festen i 25 minutter for å takke medarbeiderne for innsatsen – en forklaring som møter motbør i parlamentet i dag. «Hvor dum tror statsministeren at det britiske folk er», kommenterer en av hans motstandere, ifølge The Guardian.



TILBAKE I RETTSSALEN: Anders Behring Breivik har forberedt en «grundig forklaring» til retten når han for første gang begjærer seg løslatt fordi minstetiden på ti år er sonet, skriver Aftenposten. Telemark tingrett skal avgjøre om det er nærliggende fare for at terroristen vil begå lovbrudd, og fortsatt må sitte i forvaring for å verne samfunnet. Forhandlingene starter tirsdag neste uke. Ved alle tidligere anledninger har 22. juli-terroristen benyttet sin tid i retten til å framføre høyreekstremt tankegods.





Fortsatt god onsdag! Hilsen Filter-redaksjonen



Visste du at Filter Nyheter i 2021 sto bak avsløringene av hvordan det nyfascistiske partiet Alliansen rekrutterer ungdom på nettet? At avisa avdekket hvordan Fremskrittspartiet brukte penger med ukjent opphav i valgkampen? Og at det lille «non-profit»-selskapet Rhipto kan ha misbrukt statlige tilskudd, og blant annet investert i fjellhytte?

Hvis du vil at våre journalister skal fortsette sitt arbeid, setter vi stor pris på om du tegner et abonnement! Da får du blant annet tilgang på våre nyhetsbrev og eksklusive spalter.

Klikk på knappen under for å lese mer:

Foto: Christoph Scholtz (CC)