Sier nei til lokal rusreform i Oslo

BLANKT NEI TIL LOKAL RUSREFORM: Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har søkt til justisdepartementet om å teste ut et pilotprosjekt for en lokal rusreform der personer under 23 år som tas med mindre mengder narkotika til eget bruk skal møtes med rådgivning og helsehjelp, framfor straff. For å få til dette har de imidlertid vært avhengige av hjelp fra politiet, men Oslo-politiet vurderer at en slik ordning er en avkriminalisering det ikke er hjemmel for. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier seg enig i Oslo-politiets vurdering: «Jeg kan ikke behandle en søknad som går ut på å få unntak fra loven i Oslo. Narkotika er forbudt i Norge, også i Oslo», sa hun til NRK i dag morges. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq, som deltok i dagens Politisk kvarter, er uenig i at forslaget bryter med dagens lovhjemmel, og han mener prøveprosjektet i Oslo kunne vært viktig i den nasjonale debatten: «Det vi ønsket var at folk som sliter med rusproblematikk skulle få de nødvendige tjenestene og helsehjelpen som kunne kanskje fått dem ut av disse rusproblemene. Vi ønsket at politiet henviste så mange som mulig til å få rådgivning og hjelp, i stedet for påtale».

BLANKT AVVIST AV AKTIVISTER: «Jeg tåler ikke at du sitter og prater den samme tompraten over oss, som dere har holdt på med i 505 dager». Med disse ordene avbrøt talsperson Ella Marie Hætta Isaksen olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da han møtte Fosen-aktivistene utenfor