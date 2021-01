Onsdag kveld ble verden vitne til Trump-mobbens forsøk på å kuppe det amerikanske parlamentet på oppfordring fra presidenten selv.

Kongressens sikkerhetsvakter og politi ble presset til side av hundrevis av aggressive demonstranter, som til slutt inntok kongressbygningen, knuste vinduer og ramponerte interiøret, mens de postet bilder av seg selv mens de satte seg ved talerstoler og inntok kontorer.

Visepresident Mike Pence måtte evakueres ut av kongressalen få timer ut i det som skulle være kongressens sertifisering av valgresultatet. Andre politikere, ansatte og reportere tilstede måtte søke tilflukt selv.

Fire personer er døde etter angrepet. Her er bilder og videoer fra den dramatiske kvelden og natten:

Stormet kongressen

Frilansjournalisten Marcus J. DiPaola var tilstede og filmet da mobben presset seg inn dørene i kongressbygningen.

Protesters at top of Capitol steps breaking in pic.twitter.com/RgH6odW0Z9 — Marcus J. DiPaola (@marcusdipaola) January 6, 2021

WATCH: Rioters break windows to enter U.S. Capitol building pic.twitter.com/n9FYMZYvD0 — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Her fra innsiden:

Trump-tilhengere forsøker nå å komme seg inn i Kongressen, der det endelige resultatet i presidentvalget formelt vedtas – hele bygningen har gått i lockdown: https://t.co/OIabojB2s3 — Filter Nyheter (@FilterNyheter) January 6, 2021

Video fra innsiden viser opprørere som inntar kongressen, angriper politiet, samt sikkerhetsvaktenes forsøk på å holde dem tilbake ved bruk av pepperspray og batonger.

De er allerede inne i bygningen og slåss mot politiet, dette er utrolige scener: https://t.co/15JlDsF7Be — Filter Nyheter (@FilterNyheter) January 6, 2021

Sikkerhetsvaktene var altfor få til å holde tilbake mobben:

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Enkelte tok seg til et form for stillas, heiste seg opp til andre etasje på utsiden av bygningen, og banket på rutene til senatsfløyen:

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Videoer som dette, som viser at politiet godtar å la seg avfotografere av opprørerne i selfies, har opprørt mange amerikanere:

In case anyone is wondering what's "gonna happen" to the insurrectionists https://t.co/Je4qIh56BB — Andrew Facini (@andrewfacini) January 6, 2021

Reuters bildeserie på Twitter viser folk bærende på store sørstatsflagg, og som trenger seg inn på kontorene til kongressmedlemmene.

Swarms of pro-Trump protesters storm the U.S. Capitol as they sought to force Congress to undo Trump's election loss to Biden. More photos: https://t.co/fRM8DYZCEO pic.twitter.com/h4Zqk73A8B — Reuters Pictures (@reuterspictures) January 6, 2021

En av dem satt seg i stolen ved demokrat Nancy Pelosis skrivebord. Hun har en av de mektigste rollene i opposisjonen som underhusets ordstyrer (noe tilsvarende stortingspresidenten i det norske systemet). Han tok med seg et dokument fra Pelosis kontor, kom seg ut i sikkerhet, og poserte med papiret utenfor:

The man pictured in Nancy Pelosi’s office took a piece of her mail, made it out safely, then posed for a pic pic.twitter.com/UckbTRHZsW — Kayla Brantley (@_KaylaBrantley) January 6, 2021

En mann som har blitt mye avbildet i mediene det siste døgnet, er fyren utstyrt med et eksentrisk «viking-kostyme», og et flagg festet til et spyd. Han er en kjent agitator for QAnon-konpirasjonsteorien, og er observert ved flere demonstrasjoner og tilstelninger. Her blir han intervjuet av frilansjournalisten Ford Fischer på gata den 12. desember:

If you were wondering about the guy dressed as a viking in the halls of congress today, I actually interviewed him in December: https://t.co/ukpaZNAnR8 pic.twitter.com/ZdLgTLsgLw — Ford Fischer (@FordFischer) January 7, 2021



Blant opprørerne var også personer som denne mannen, som bar en genser med påskriften «camp Auschwitz».

Among the terrorists invading Capitol today was a man (left) wearing a sweatshirt saying, “Camp Auschwitz”:@mikedebonis pic.twitter.com/NxhjdPqXBG — Michael Beschloss (@BeschlossDC) January 7, 2021

Politikere gjemte seg bak bord og stoler

Et tjuetalls kongressmedlemmer og reportere gjemte seg oppe på galleriet idet opprørerne kom inn i kongressalen, hvor representantene var samlet for å sertifisere valget.

Here's a scene from the House gallery after rioters overwhelmed stormed the Capitol today. Roughly two dozen members and reporters huddled in the gallery, crouching behind seats, as multiple armed officers barricaded the main chamber door https://t.co/pisVAEiGNV pic.twitter.com/Vbc7BUuvbW — POLITICO (@politico) January 6, 2021

Huffington Posts kongressreporter publiserte et bilde av politiet som står inne i kongressalen og sikter ut av glassvinudene ut mot gangen utenfor. De skyter inn i salen», meldte han.

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Getty Images fotosjef Win MacNamee var inne i bygningen under angrepet, og tok bilde av en opprører utstyrt med full stridsvest og tykke, store strips.

Etterhvert inntok nasjonale sikkerhetsstyrker bygningen, og brukte blant annet tåregass for å få opprørerne drevet ut.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

Stemmesedlene ble reddet ut av kongressalen av stabsansatte. Senator Jeff Merkley mener de ellers ville blitt brent opp av angriperne:

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 6, 2021

Angrep journalister

«Drep pressen» var et av slagordene som ble brukt av kuppforsøkerne onsdag. Kameraer og annet opptaksutstyr ble smadret.

“Murder the Media” photos from Washington today. pic.twitter.com/Xaf3QSuboU — James LaPorta (@JimLaPorta) January 7, 2021

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

BuzzFeed-reporter Ellie Hall rapporterte a opprørene ropte «vi er i krig. Vi er kommet for å drepe».

“We are at war. We’re coming for bodies.” pic.twitter.com/3c2WoNqhkf — Ellie Hall (@ellievhall) January 6, 2021

Et kamerateam fra avisen Washington Post ble arrestert og ført bort fra området av politiet, angivelig for å ha filmet utenfor kongressbygningen. Fotografen i makkerparet filmet bortvisningen.

With @wleaming, still rolling the camera while we were being arrested for filming protests outside the Capitol. pic.twitter.com/PcEiwz28DU — Zoeann Murphy (@ZoeannMurphy) January 7, 2021

Journalist Marcus DiPapola filmer her hvordan angriperne presser mot politiet, som beskytter seg ved å stå tett sammen med skjoldene oppe. Opprørerne brukte politiets gjerder til å blokkere politiet. «Fyr av en sektormine og og la de alle dø», skal en av opprørerne ha sagt om politiet, ifølge DiPaola.

Police and protesters fighting pic.twitter.com/HKF0mVRxkK — Marcus J. DiPaola (@marcusdipaola) January 6, 2021

En av Fox News’ kongressreportere, Jason Donner, har publisert bilder av ødeleggelsene i senatsfløyen i kongressen. Knust glass og ramponerte podier ligger strødd i gangene:

More damage from the Senate wing of the first floor of the Capitol. pic.twitter.com/TNDycF0J5j — Jason Donner (@jason_donner) January 7, 2021

Slik så kontoret til et senatsmedlem ut etter gårsdagens hendelser:

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

