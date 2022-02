HAUK OVER HAUK: Saudisk etterretning har operert med spionasjemål der minst seks navngitte personer i Norge er utpekt, skriver NRK i dag. Opplysningene kommer fram fordi funn gjort under en ransaking i Danmark, av lederen for den arabiske motstandsbevegelsen ASMLA i 2018, ble kjent i en rettssak i forrige uke. (ASMLA-lederen var attentatmål for iranske agenter i Danmark, blant dem en norsk-iraner, men ble etterhvert selv etterforsket for overvåkning mot eksil-iranere og mulige terrorplaner mot Iran). «Dette viser hvordan Iran og Saudi-Arabia bringer sin konflikt til Europa, og Norge», sier menneskerettighets-aktivisten Iyad el-Baghdadi, som selv bor i Norge og er en kjent kritiker av Saudi-Arabia.

Det er velkjent at Saudi-Arabia driver flyktningspionasje mot opposisjonelle i eksil i Norge, men navnelisten i Danmark ser ut til å være av en annen karakter: Flere av dem framstår ifølge NRK som Iran-fiendtlige aktivister som saudisk etterretning kan ha sett det som nyttig å følge med på.

HEMMELIGHOLDT MOTTAKERE AV PARTISTØTTE: Ved siste europaparlamentsvalg og folketingsvalg holdt det danske partiet Venstre det skjult for velgerne hvilke av deres politikere som hadde mottatt partistøtte på over 20 900 kroner ved 39 bidrag, viser en undersøkelse fra den danske avisen Politiken. I Danmark anbefales det at alle partier som mottar økonomiske ytelser på mer enn 20 900 kroner, skal opplyse åpent hvem mottakerne er, men dette er ikke et formelt krav.



Professor emeritus ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen, mener dette er «et stort smutthull i loven» og at Venstre er et av flere eksempler på kreativ utnyttelse av loven som skal sikre åpenhet. Karina Kosiara-Pedersen, førsteamanuensis med fokus på partistøtte ved Universitetet i København, mener det er problematisk fordi velgerne ikke får innsikt i om et gitt parti jobber for å fremme en givers sak. Innenriksdepartementet i Danmark sier partiet Venstre ikke har brutt loven, men innenriksminister Kaare Dybvad Bek skriver i en tekstmelding at de er villige til å vurdere lovverket, skriver Berlingske.



Filter Nyheter har tidligere skrevet om problemstillinger knyttet til «smutthull» i loven for partistøtte da Fremskrittspartiet mottok penger fra hemmelige givere via foreningen «Aksjon for borgerlig valgseier», samt da det ble startet opp en innsamlingsaksjon med anonyme givere for Frps Carl I. Hagens kandidatur på Stortinget.



HAR FORTSATT DRAGET: Eksperter mener det er sannsynlig at tidligere president Donald Trump stiller til gjenvalg i USA – og at han har en reell mulighet til å vinne hvis han gjør det. «Hva som helst kan skje, men slik det ser ut i dag har han definitivt et ønske om å stille igjen, og nå legger han grunnlaget for det», sier Brandon Conradis, redaktør for den politiske nyhetsnettsida The Hill, til den tyske kringkasteren Deutsche Welle.



En meningsmåling fra slutten av januar viste at Trump ville fått 57 prosent av stemmene i et hypotetisk «primary»-valg mellom åtte republikanske presidentkandidater – langt foran neste kandidat, Ron DeSantis. Trump har så langt samlet inn hele 122 millioner dollar til en eventuell kampanje, der en stor andel kommer fra vanlige folk – et tegn på at Trump fremdeles har en stor velgerbase.



Trump har de siste ukene holdt flere folkemøter der han gjentar «gamle slagere» som at Hillary Clinton er en skurk og at presidentvalget i 2020 var rigget. Nylig gikk Trump også langt i å fri til dem som støtter opprørerne som inntok Kongressen 6. januar i fjor. «Hvis jeg stiller og hvis jeg vinner vil vi behandle folka fra 6. januar rettferdig […] Og hvis det krever benådninger, vil vi gi dem benådninger fordi de behandles så urettferdig», lovet han folkemengden i Conroe i Texas forrige helg. Fredag stemte Det republikanske partiet for et vedtak som omtalte Kongress-angrepet som «legitim politisk diskurs».



