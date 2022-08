Satellittbilder avslører omfanget av ødeleggelser på flybase på Krim

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

DE FØRSTE SATELITTBILDENE etter eksplosjonene på Saky flybase nær Novofedorivka på Krim synes å vise at minst 8 russiske jagerfly er ødelagt. Bildene viser også at et stort område er svidd av i brann og kratere på oppstillingsplasser for fly. Det tyder på at den offisielle russiske forklaringen om at eksplosjonene skyldtes ammunisjondepoter og at de førte til begrenset skade på militært materiell mangler troverdighet – at det tvert imot dreide seg om et presist anslag, selv om Ukraina ikke offisielt har tatt ansvar. Ikke bare har Russland mistet materiell som kan være avgjørende for nye offensiver mot Ukraina – et […]