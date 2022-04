MÅLET ER LANDKORRIDOR TIL MOLDOVA: Den russiske forsvarstoppen Rustam Minnekaev sier til Interfax (gjengitt av Reuters) at landets mål med den pågående fasen i Ukraina-krigen er å etablere full kontroll over både Donbas-regionen i øst og hele sør-Ukraina. Det vil gi landet kontroll over viktige ukrainske forsvarsfasiliteter, havnene langs svartehavskysten som Ukraina bruker til utskiping av sine eksportvarer, og en kopling ikke bare til Krim-halvøya, men til den russisk-dominerte utbryterrepublikken Transnistria i Moldova. Russiske styrker har økt intensiteten i artilleriangrepene langs hele frontlinja, forsøker å etablere et offensiv mot Kharkiv-regionen og har rykket inn i en rekke landsbyer i Donbas det siste døgnet.



50 HENRETTET I BUTSJA: Granskere fra FN slår fast at 50 sivile ble drept under den russiske, månedslange okkupasjonen av Butsja utenfor Kyiv. Det melder AFP. Flere endte sine dager med en summarisk henrettelse, noe som betyr at russerne gjorde seg skyldige i krigsforbrytelser. Totalt i Kyiv-regionen er antallet drepte sivile flere enn 1000, ifølge lokalt politi. Samtidig viser ferske satellittbilder fra Mariupol det som kan være massegraver. Lokale myndigheter sier ifølge AP at hele 9000 drepte er begravet i slike, i russiske forsøk på å skjule sine overgrep mot sivilbefolkningen i byen.



HVEM ER FARLIG? «Klimaaktivister opplever å noen ganger bli fremstilt som farlige og radikale. Men de farlige radikale er de som øker produksjonen av fossil energi», sa FNs generalsekretær António Guterres da den siste klimarapporten ble lansert for noen uker siden. Oljeminister Terje Aasland (Ap) var raskt ute med – i hovedsak – to argumenter for hvorfor nye, norske olje- og gassprosjekter faktisk vil bidra til det grønne skiftet. Begge hviler på premisset om at mottakerlandene faktisk bruker fossil energi i dag, men eksporteres oljen til markeder der kull allerede i stor grad er ute av energisystemet, erstatter den bare fornybar energi, skriver vi i ukas klimaspalte Elendig Fredag.



SAMMENSTØT I JERUSALEM: For sjuende gang på åtte dager brøt det i dag ut bråk mellom palestinsk ungdom og israelsk opprørspoliti på Tempelhøyden i Jerusalem. 31 er ifølge Haaretz skadet etter at steinkasting og kinaputter blant annet ble besvart med tåregass i løpet av en times slåsskamp som fant sted utenfor Al Aqsa-moskeen og kommer på tampen av en måned med høynet spenning mellom folkeslagene i Israel og de okkuperte territoriene. Den siste uka har palestinere på Tempelhøyden ved flere anledninger gått inn for å blokkere for jøders besøk til høydedraget som både jøder og muslimer anser for hellig, mens israelsk politi har arrestert flere jøder som har planlagt å provosere dem ved å utføre rituelle ofringer inne på moskeens område, skriver New York Times.



SIKTET FOR OVERGREPSMATERIALE: I en stor politiaksjon over to dager er åtte personer i politidistrikt Øst pågrepet og siktet for for oppbevaring av materiale materiale som seksualiserer eller viser seksuelle overgrep mot barn. Det melder NRK. Syv av de siktede er løslatt etter avhør hos politiet, mens en mann i 40-årene fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han skal ifølge politiadvokaten ha betalt for overgrepsmateriale over det mørke nettet. Han erkjenner ikke straffskyld.

