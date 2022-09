Russland: Største tvangsannektering i Europa siden verdenskrigen

ANNEKTERER 15 PROSENT AV UKRAINA: Vladimir Putin vil som ventet bruke de falske folkeavstemningene i Ukraina som påskudd for å annektere Luhansk- Donetsk- Kherson- og Zaporizjzja-fylkene. I morgen klokka 13 norsk tid vil den russiske presidenten holde tale og seremonielt signere de såkalte «avtalene» som gjør at 15 prosent av Ukrainas areal, med 4 millioner innbyggere, blir en del av Russland.

Ved å snu situasjonen på hodet og hevde at det er Russland som blir angrepet når ukrainske styrker tar tilbake områder som har vært okkupert i den pågående krigen, kan Putin kreve mer mobilisering og kraftigere våpenbruk. Det fjerner også en tilbakeføring fra bordet i eventuelle fremtidige fredsforhandlinger. «A point of no return. Largest forcible annexation of European territory since WW2. Commits him to defend it in perpetuity & capture the parts of it he doesn't occupy (lots). Prevents him giving it back to Ukraine as part of a settlement. And increases risk of escalation» skriver forsvarsredaktør i The Economist, Shashank Joshi.