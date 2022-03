Det russiske forsvarsdepartementet har i dag kunngjort en advarsel om at det er i ferd med å angripe en rekke mål i Kyiv, inkludert minst ett i sentrum, og ser ikke lenger ut til å late som om de bryr seg med å spare sivile bygninger: Ukrainere som bor i nærheten av utpekte mål blir bedt om å forlate sine hjem. Det er «kommunikasjonssentere» og «sentere for psykologiske operasjoner» som skal rammes.



Den enorme kolonnen av russiske militærkjøretøy nord for byen tyder dessuten på at en større offensiv mot byen er underveis, men ifølge britisk etterretning er den forsinket på grunn av logistiske problemer. Underveis beskyttes kolonnen av såvel egne luftvernsystemer som missiler utplassert over grensa til Hviterussland, forklarer ekspert ved Forsvarets høyskole til Aftenposten.



Sergej Lavrov, russisk utenriksminister, sier via russiske nyhetsbyråer at Russland ikke kan akseptere «militære fasiliteter» etableres i tidligere sovjetrepublikker, ei heller at amerikanske atomvåpen er utplassert i Europa. I en transkripsjon Kremlin har gjort av en telefonsamtale Vladimir Putin hadde med den franske presidenten Emmanuel Macron mandag, går det fram at Putin fortsatt ser på ukrainsk nøytralitet, «denazifisering» og «demilitarisering» som absolutte krav for en fredsavtale.



Russisk-allierte separatister fra Donbas-regionen har sagt at målet for dagen er å omringe Mariupol, en viktig havneby med 430 000 innbyggere sørøst i Ukraina. Ordføreren sier byen har vært under konstant ild fra artilleri og luftstyrker siden invasjonen startet, at fienden stormer på fra alle kanter og at det nå nesten ikke er elektrisitet eller varme i husene. Barn, kvinner og andre sivilister er drept og flere bygninger, også skoler, er ødelagt.



New York Times har verifisert at videoer spredd på sosiale medier av eksplosjoner som rammer en boligblokk er fra Kherson, en annen strategisk beliggende by sør i Ukraina. Nødetatene har skrevet på Facebook at fire personer ble skadet i angrepet. Andre videoer viser russiske pansrede kjøretøy og soldater til fots som patruljerer i gatene, men ordføreren tilbakeviser at Kherson er under russisk kontroll.



Ti ble drept og 35 skadet da minst to missiler slo ned sentralt i Ukrainas nest største by, Kharkiv, i dag tidlig. En av nedslagene ble fanget opp av et overvåkingskamera (sterke bilder). Flere bygninger har omfattende skader. Ukrainas president Volodomyr Zelenskij sier torget som ble rammet ikke har militær betydning og at angrepet derfor er å anse som en terrorhandling og en krigsforbrytelse. I går ble ni drept, inkludert tre barn, da boligområder i Kharkiv ble utsatt for artilleriild. Tsjernihiv er en annen by som i dag er rammet av angrep på tett befolkede områder.



Zelenskij har talt til EU-parlamentet via videolink fra Kyiv i dag: «Jeg leser ikke fra et manus, for tiden for manus er over. Nå handler det om liv og død» innledet den ukrainske presidenten, slik The Guardian gjengir det. Han fortsatte med å si at Ukraina nå «ofrer sine beste folk, de sterkeste» for å kunne se en ny generasjon vokse opp, og ber Vesten om solidaritet: «Vi er akkurat som dere. Så bevis at dere står på vår side».



Franske myndigheter er blant dem som nå jobber med å identifisere og beslaglegge boliger, luksusbiler, yachter og andre eiendeler russiske oligarker har i landet. Særlig langs rivieraen er det kjent at flere som er tett på Putin og står på EUs sanksjon-liste liker å feriere. «Hadde jeg vært oligark i Russland eller Frankrike hadde jeg vært bekymret», sier finansminister Jean Yves Le Drian ifølge New York Times.



Rekken av internasjonale selskaper som avslutter prosjekter i Russland og samarbeid med russiske bedrifter, øker stadig. Visa og Mastercard har stengt Russland ute fra sine transaksjonsnettverk. Flere hedgefond vil kvitte seg med posisjoner i russiske selskaper. Shippinggiganten Maersk avslutter midlertidig all frakt til landet. Den franske energigiganten Total Energie må tåle overskrifter for å avslutte nye investeringer i Russland, men ikke trekke seg ut av eksisterende prosjekter, slik blant annet Equinor, Shell og BP gjør.



En meningsmåling i Tyskland setter de siste dagenes sikkerhetspolitiske jordskjelv i relieff: Hele 78 prosent av tyskerne sier de er tilhengere av at landets forsvarsbudsjett økes med 100 milliarder euro, slik forbundskansler Olaf Scholz tok til orde for mandag. Til sammenlikning var tyskernes forsvarsbudsjett i 2021 på 47 milliarder.



Fortsatt god tirsdag. Hilsen Filter-redaksjonen