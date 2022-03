DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET kunngjør at det vil «drastisk skjære ned på militær aktivitet rettet mot Kyiv og Tsjernihiv» for å «øke den gjensidige tilliten i framtidige forhandlinger og signere en fredsavtale med Ukraina». Det melder den russiske viseforsvarsministeren Aleksandr Fomin etter den første omgangen med samtaler mellom de to statene i Istanbul i dag (en mager trøst for f. eks. de sju som ble drept i et angrep på en administrasjonsbygning i Mykolaiv i dag). Det var ellers ingen håndtrykk eller vennlige gester mellom partene da de møttes ansikt til ansikt for første gang på to uker. De ukrainske utsendingene har våpenhvile som prioritert målsetning for forhandlingene, men i lys av den pågående bombingen av flere ukrainske byer er det få som har trodd forhandlingene ville gi substansielle gjennombrudd. Ifølge Washington Post har Ukraina foreslått en ordning der land som Israel, Tyrkia og Frankrike står som garantister for Ukrainas sikkerhet, samtidig som landet formelt erklæres nøytralt og avstår fra utenlandske militærbaser innenlands. De krever imidlertid full stans i alle krigshandlinger før noen avtale signeres.

BØTELEGGER DOWNING STREET-STAB: Scotland Yard skriver ut 20 bøter for brudd på smittevernreglene i forbindelse med fester ved statsministerens kontor i Downing Street under covid-nedstengningen i 2020 og -21. Politiet går ikke ut med navn på hvem som har gjort seg skyldig i regelbrudd, men sier store mengder etterforskningsmateriell gjenstår og at det derfor trolig blir flere (det er kjent at Johnson var tilstede på seks av de tolv aktuelle festene og sammenkomstene). Labour-nestleder Angela Rayner sier Boris Johnson må gå dersom han personlig blir ilagt bot, mens skyggeminister Wes Streeting mener bøtene beviser at statsministeren er en proven liar og har ført både Underhuset og det britiske folk for narr.

IKKE NOE Å SE HER: Da kongresskomiteen som gransker 6. januar-angrepet i USA fikk overlevert Det hvite hus’ telefonlogg for den fatale ettermiddagen, var det et gigantisk hull i gjengivelsen av Donald Trumps telefonaktivitet: Loggene viser et opphold på hele sju timer og 37 minutter, skriver Washington Post. Granskerne prøver nå å få klarhet i om selve loggføringen er tuklet med eller om presidenten lånte telefoner fra rådgivere eller brukte kontantkort-telefoner da han – helt åpenbart – hadde kontakt med en rekke personer både mens de høyreekstreme tilhengerne hans stormet Kongressen, i forkant og i det umiddelbare etterspillet. Angrepet var en forlengelse av Trumps forsøk på å stanse formaliseringen av presidentvalget han tapte i 2020.



