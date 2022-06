Russland advarer Vesten mot isolering av Kaliningrad

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

IKKE PÅ SKINNER 1: Situasjonen tilspisser seg om Litauens sperring av visse varer som fraktes gjennom landet med godstog fra Russland til den russiske eksklaven Kaliningrad. Det russiske utenriksdepartementet mener blokaden bryter tidligere inngåtte avtaler og har i dag kalt EUs Russland-ambassadør Markus Ederer inn på teppet. Han sier nå at det er uaktuelt med en blokade av Kaliningrad, frakt av ikke-sanksjonerte varer skal opprettholdes og at Russland anmodes om å løse disputten gjennom diplomatiske virkemidler, rapporterer Reuters’ Moskva-kontor.Det var lørdag at Litauen stanset transport av blant annet kull, metall og bygningsmaterialer på jernbanelinja som passerer gjennom landet, i oppfølgingen […]