Russiske Rosneft fikk tilgang til sensitive data om norsk havbunn

UNDERBRUK AV ROSNEFT FIKK FULL TILLIT: Et datterselskap av det russiske oljeselskapet Rosneft har i mange år hatt tilgang til sensitiv data om den norske havbunnen, avslører Aftenposten i dag.

RN Nordic Oil startet opp i Vika i 2012 og kjøpte straks inn data om blant annet seismikk og geofysikk for over 300 millioner kroner. Kort tid senere fikk selskapet tilgang til databasen Diskos, som ifølge Riksrevisjonen inneholder informasjon av «svært sensitiv og verdifull karakter» og «tildels konfidensiell informasjon». RN Nordic Oil har også fått tilgang til data om et område ved Jan Mayen.

Rosneft har den russiske staten som hovedeier og drives av tidligere visestatsminister Igor Setsjin, som er kjent for tette koplinger til Vladimir Putin og den russiske etterretningstjenesten. Forskere sier til Aftenposten av det er naivt å tro at informasjon som tilflyter Rosneft i Norge, ikke deles videre.