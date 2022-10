Riksrevisor: Svært alvorlige mangler i Forsvaret

MANGLER STYRING, SAMHANDLING OG EFFEKTIVT CYBERFORSVAR: Noen av konklusjonene i Riksrevisjonens rapport om IT-systemene Forsvaret bruker i sine operasjoner:

«Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne».

«Forsvaret har mangler i evnen til å oppdage og stanse digitale angrep».

«Kommando- og kontrollinformasjonssystemer med ulik teknologi påvirker mulighetene for samhandling».

(Les det ugraderte sammendraget av rapporten her).

– En av de mest alvorlige rapportene vi noen gang har lagt frem, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Den detaljerte krititikken er sikkerhetsgradert, men problemene revisjonen peker på er en kombinasjon av svak sikkerhet i informasonssystemer, at systemene ikke fungerer sammen og at Forsvarsdepartementets styring er for dårlig. – Det kan få alvorlige konsekvenser for rikets sikkerhet, sier riksrevisoren til VG.