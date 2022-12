Putins reise skaper frykt for ny invasjon i Ukraina

STYRKER SAMARBEIDET MED KINA OG BELARUS: Russland og Kina skal sammen avholde en felles marineøvelse i Østkinahavet, tett på japansk og taiwansk farvann. Øvelsen er planlagt å vare fra onsdag 21. desember og til og med tirsdag 27. desember. Det russiske forsvarsdepartementet poengterte i en uttalelse mandag at hovedmålet med øvelsen er å styrke marinesamarbeidet mellom de to landene.

I går møtte også Russlands president Vladimir Putin presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko. Møtet har skapt økt frykt i Ukraina for at Belarus selv kommer til å sende inn sine egne soldater fra nord, mens andre mener det kan være en falsk flagg-operasjon for å distrahere og få de ukrainske styrkene til å omgruppere fra fronten i øst til grensen mot Belarus. BBC meldte i natt at Ukraina øker beredskapen mot den nordlige grensa.