PST-overtar dronesakene – sønn av Putin-alliert arrestert i Finnmark

DRONEFLYVNINGER BLIR PST-SAKER: PST overtar all etterforskning av ulovlig droneaktivitet i Norge, opplyser assisterende PST-sjef Hedvig Moe i ettermiddag. Årsaken er at slike flygninger kan være en del av en kartlegging av norsk infrastruktur med tanke på sabotasje, og sakene bør derfor ses i sammenheng. Moe understreker at PST ser på en sabotasjeaksjon som verste-fall-scenario og at det ikke er noe PST ser som sannsynlig per i dag.

Sju russere er pågrepet i Norge de siste ukene. Den siste, som ble arrestert i Hammerfest i dag og er er siktet for å ha fløyet drone på Svalbard, er den 47 år gamle sønnen til en nær alliert av Putin som har stått på USAs sanksjonsliste helt siden annekteringen av Krym-halvøya i 2014, ifølge The Barents Observer. Han skal selv ha stått fra i russiske medier som motstander av invasjonen i Ukraina. Mannen er ifølge avisa både britisk og russisk statsborger og bosatt i Italia.