KRØLL PÅ LINJEN? USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var på telefon i 80 minutter torsdag for å diskutere den videre strategien overfor Russland og mulig økonomisk hjelp til Ukraina. Ifølge CNN skal en anonym kilde som jobber for de ukrainske myndighetene ha sagt at samtalen «ikke gikk bra» og at presidentene hadde ulik forståelse av risikonivået.

Biden skal ha advart Zelenskyj om at en russisk invasjon kan være nært forestående og nærmest sikkert at ville skje, så snart bakken har frosset senere i februar. Zelenskyj skal på sin side ha ment at trusselen om angrep fra Russland var «farlig, men tvetydig». Det hvite hus avviste imidlertid påstandene og sa at «anonyme kilder ‘lekker’ usannheter». Ifølge talsperson Emily Horne var Bidens utsagn at det var en «distinkt mulighet» for invasjon i februar – noe han også har uttalt offentlig tidligere. Biden skal i samtalen ha gjentatt USAs fulle støtte til Ukraina dersom Russland faktisk invaderer landet.

Onsdag leverte USA og NATO skriftlige svar på Russlands krav i forhandlingene, deriblant kravet om at Ukraina aldri vil bli tatt opp som NATO-medlem. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov uttalte torsdag at brevet ikke svarer på Russlands hovedbekymring.





TAPSBOMBE I OLJE: De høye energiprisene gjør at mer penger investeres i nye olje- og gassfelter, og i Norge har Oljedirektoratet oppjustert sine forventninger til hvor mye penger som sprøytes inn i industrien i 2022. Problemet oppstår hvis myndighetene faktisk oppfyller sine forpliktelser til fornybar energi – det vil nemlig gi en skarp nedgang i etterspørselen etter olje og gass fra og med slutten av 2020-tallet, og påføre investorene store tap. Blant dem er den norske staten, skriver vi i ukas klimanyhetsbrev, Filter Elendig Fredag.



REDUSERT STRAFF MED 12 ÅR: Tidligere Natt & Dag-redaktør Gaute Drevdal frikjennes for åtte av ni voldtekter i Borgarting lagmannsrett. Saken har stått sentralt i debatter om både voldtekt med bekjente gjerningspersoner og rettssikkerhet i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Opprinnelig var Drevdal, som tidligere ble omtalt som «kulturprofilen» i media, dømt til 13,5 års fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Dommen er nå er redusert til ett år, men Drevdal er likevel dømt til å betale oppreisning til fem av de fornærmede (han anker de sivile kravene).



Lagmannsretten, som var delt mellom de sivilt oppnevnte meddommerne og lagdommerne, slår fast at retten ikke sår tvil om fornærmedes forklaringer. Den mener det er liten tvil om at samleie fant sted, men at det ikke er tilstrekkelig bevist at de var så ruset eller sov at de ikke kunne motsette seg handlingene. «For lagmannsretten er det uansett ikke spørsmål om hvorvidt retten tror mest på de fornærmedes forklaringer eller på tiltaltes, men om hvorvidt det meget strenge strafferettslige beviskravet er oppfylt for hver post i tiltalen», heter det i dommen.





TOK SEG INN PÅ VAKSINESENTER: Den kjente vaksinemotstanderen Heiko Santelmann (71), ble i går pågrepet av politiet inne på et vaksinesenter på Tøyen i Oslo. Santelmann ledet an i en gruppe av rundt ti meningsfeller som tok seg inn i selve lokalene, der ansatte tilkalte politiet. Formålet med aksjonen skal ha vært å «beslaglegge» vaksinedoser, motivert av oppdiktede konspirasjonsteorier om at myndighetene injiserer befolkningen med «biologiske våpen» i et «avtalt folkemord».



I forkant hadde Santelmann lansert den mer ytterliggående aksjonsformen i en web-tv-sending hos høyreradikale Alternativ Media, som har bånd til partiet Alliansen, og i et blogginnlegg der han oppfordrer følgerne sine til å kartlegge vaksinesentre og oppsøke dem fysisk. Les hele vår artikkel her!





FENGSEL FOR FALSKE REISEREGNINGER: Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er i Oslo tingrett funnet skyldig i grovt bedrageri og dømt til sju måneders ubetinget fengsel. Retten mener det er bevist at Liadal krevde refusjon av Stortinget for reiser hun ikke har vært på, at hun har fått nattillegg uten overnatting og tillegg for bil uten å selv kjøre. Hun må betale tilbake 99 872 kroner til Stortinget og 30 000 i saksomkostninger. Liadal har ikke avgjort om hun vil anke, skriver Aftenposten.





KONGEN ER SYKMELDT: Kong Harald (84) har forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene, melder Kongehuset. Kronprins Haakon leder dagens statsråd i kongens sted. Torsdag var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på audiens hos kongen og testet senere samme dag positivt for koronaviruset. I en uttalelse skriver Huitfeldt at hun håper hun ikke har smittet Kong Harald med covid-19 og ønsker ham god bedring. Kongen har, ifølge NTB, fått tre doser koronavaksine, siste i november.



Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) / Offisielt nettsted for Ukrainas president

