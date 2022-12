Presidenten i Peru avsatt og arrestert

PRESIDENTEN I PERU, Pedro Castillo, er avsatt og fengslet, anklaget for korrupsjon og brudd på grunnloven, etter en dramatisk dag i Lima som startet med forberedelser til riksrett og endte med landets første kvinnelige president. Ved lunsjtider dukket Castillo opp på tv, der han uten forvarsel erklærte unntakstilstand og Kongressen oppløst, men de neste timene sa store mengder statsansatte opp jobben i protest, mens domstolene erklærte dekretene for å være i strid med grunnloven og militæret og politiet avklarte at de ikke ville støtte presidenten. Etter arrestasjonen har hans visepresident Dina Boluarte overtatt styringen av landet. Boluarte er landets sjette statsleder siden 2016.

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.