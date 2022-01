Den tidligere Vigrid-lederen Tore W. Tvedt (78) er igjen under politietterforskning for hatefulle ytringer, får Filter Nyheter bekreftet.

Torsdag 20. januar tok politiet seg inn i den kjente nazistens bolig på en gård i bygda Akkerhaugen i Midt-Telemark for å beslaglegge datautstyr som antas å ha vært brukt til å publisere innhold som bryter med Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen.

– Han bestrider skyld etter siktelsen, en siktelse som jeg så langt ikke er kjent med innholdet i, uttaler Tvedts forsvarer, advokat John Christian Elden, til Filter Nyheter.

Så sent som i 2020 fikk Tvedt en rettskraftig dom på 60 dagers betinget fengsel for å ha fremmet hat mot jøder i en lignende sak, og det vil være brudd på vilkårene for prøvetiden hvis de nyere ytringene blir regnet som hatefulle og offentlige i juridisk forstand.

Jødehat-utsagn sendt til mange personer

– Det er riktig at vi torsdag i forrige uke utførte en ransaking som del av etterforskningen av en sak om hatkriminalitet, der en mann fra Midt-Telemark er siktet for ytringer framsatt digitalt. Ransakingen ble gjort for å sikre tekniske bevis, sier tjenesteenhetsleder Sigrid Dahl for politiet i Midt- og Vest-Telemark, til Filter Nyheter.

Politiinspektøren bekrefter at det er snakk om hatefulle ytringer om jøder, og at det dreier seg om både e-poster og innlegg publisert på mannens nettsteder.

– Politiet har fått mange forskjellige anmeldelser knyttet til de samme uttalelsene. Det er såpass mange mottakere av ytringene at vi anser det som offentliggjøring, sier Dahl.

Tvedt er tidligere dømt for en rekke hatefulle ytringer.

Forrige gang Tvedt ble etterforsket, knyttet politiet ham til totalt 1300 e-poster som blant annet ble sendt til barnehager og skoler i 2016. Samtidig ble han dømt for innlegg på sitt eget nazistiske nettsted.

Den gang hadde den høyreekstreme aktivisten omtalt jøder som blant annet «parasitter» og «reptiler» og skrev om at «Vi får håpe Trump lykkes der Hitler mislyktes» når det kom til å « drenere den europeiske sumpen for den internasjonale parasittkulturen de mente ødela kontinentet».

Tilbake i 2008 ble Tvedt dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha fremmet jødehat da han blant annet uttalte at «de er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut».

Det er foreløpig ikke kjent hvilke formuleringer Tvedt er siktet for i den nye saken.

I 2020 la lagmannsretten vekt på at Tvedt hadde knyttet de ulike utsagnene sammen med parolen «Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet». Dette er en formulering Tvedt har fortsatt å bruke på nettstedet sitt i tilknyting til antisemittiske innlegg så sent som i januar 2022.

Risikerer ubetinget fengsel

Om saken skulle lede til tiltale og dom, kan utfallet bli mer alvorlig for Tvedt enn tidligere. Da han ble dømt til betinget fengsel i 2019 (anke avvist i Høyesterett i 2020) fikk han tre års prøvetid, noe som betyr at straffen kan bli omgjort til soning i fengsel om han har begått nye forbrytelser i denne perioden – i tillegg til en eventuell ny straff.



Den nye siktelsen gjelder forhold i 2021.



– Mye tyder på at aktuelle ytringer er skrevet og sendt i prøvetiden for en tidligere betinget dom, sier politiinspektør Dahl til Filter Nyheter.

Tore Tvedt har tidligere nektet å si noe i avhør og rettsforklaringer, og mye tyder på at det samme vil skje igjen.

– Han har ingen tradisjon for å forklare seg til politiet, sier advokat Elden til Filter Nyheter.

Utpeker lokalpolitikere som «folkeforrædere»

Tore Tvedt har vært i søkelyset til PST og politiet for høyreekstremisme i rundt 25 år.

På starten av 2000-tallet var han lederen for den nazistiske og rasekrig-fikserte sekten Vigrid, som fikk mye medieoppmerksomhet for å «døpe» unge medlemmer i kvasireligiøse, «norrøne» seremonier.

Mens Tvedt har nektet for at gruppen var voldelig, har tidligere medlemmer fortalt at Vigrid diskuterte mulige terrorangrep i Norge, trente «kamper» med paintball i skogen og at den på et tidspunkt kjøpte en skarp maskinpistol av et annet nynazistmiljø.

De siste årene har ingenting tydet på at Tvedt har noen posisjon i aktive høyreekstreme miljøer, og «Vigrid» eksisterer i praksis bare i form av 78-åringens blogg.

Samtidig har nazisten fortsatt med å skrive jødefiendtlige og innvandrerfiendtlige blogginlegg og å sende hatske e-poster til blant andre norske politikere og journalister.

Flere av e-postene blir også publisert på Tvedts nettsteder, som da han i april i fjor erklærte politikerne i Bærum kommunestyre som «folkeforrædere», under et bilde av Anders Behring Breivik der det sto «aksjon leder til reaksjon».

«Ved det kommende rettsoppgjøret vil dere bli holdt personlig ansvarlige», het det i teksten.

