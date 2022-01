SKANDALEFESTER BLIR ETTERFORSKET: Det britiske politiet sier tirsdag at de har innledet etterforskning av fester som skal ha foregått i statsministerboligen Downing Street nr. 10 i London i løpet av pandemien. Nyheten kommer etter en rekke oppslag om selskap som skal ha brutt de gjeldende smittevernreglene mens resten av landet var i lockdown, inkludert når dronning Elizabeth måtte sørge alene over prins Philips død, og der statsminister Boris Johnson selv skal ha deltatt ved flere anledninger. Den nyeste avsløringen gjelder et bursdagsselskap holdt for Johnson i Downing Street i juni 2020. Nestlederen i Labour-partiet Angela Rayner og flere parlamentsmedlemmer har krevd at Johnson må gå som følge av avsløringene.

SØKER ENHETLIG RESPONS: Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz møtes i dag i Berlin for å diskutere hvordan landene kan ha en felles respons til Russland under den pågående Ukraina-krisen. Møtet kommer dagen etter at USA satte 8 500 soldater i beredskap for utrykning i tilfelle Russland skulle angripe Ukraina. Etter et møte med europeiske ledere og USAs president Joe Biden i Brüssel mandag, uttalte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at ytterligere aggresjon fra Russland vil få store kostnader, og forbundskansler Scholz sa et russisk angrep ville møte «tunge konsekvenser».

FULL GJENÅPNING? I morgen er det ventet at statsminister Mette Frederiksen vil varsle på en pressekonferanse at Danmark fjerner alle koronatiltak 31. januar. Fra 5. februar skal ikke covid-19 lenger være regnet som en såkalt samfunnskritisk sykdom, ifølge lekkasjene til Jyllandsposten i dag. Midt i omikron-smitteøkningen vil altså blant andre restauranter og barer kunne holde åpent hele kvelden og det vil ikke lenger være antallsbegrensninger på konserter. Bakgrunnen er at den danske Epidemikommisjonen mener danske sykehus er i stand til å takle den økningen i innleggelser ekspertene har anslått de kommende ukene.



FLERE LEGGES INN PÅ SYKEHUS: Folkehelseinstituttet bekrefter at antallet sykehusinnleggelser som følge av covid-19 igjen øker i Norge. «Vi ser at det var en økning i antall nye innleggelser fra uke 2 til uke 3. Det betyr at nedgangen i nye sykehusinnleggelser, som ventet, har snudd», sier overlege ved FHI Preben Aavitsland til VG. Selv om omikron-varianten fører til mildere sykdomsforløp enn delta-varianten, forventer FHI at antallet sykehusinnleggelser vil øke fordi langt flere vil bli smittet.

KLARE VAKSINE-RÅD FOR GRAVIDE: En overvåking fra europeiske land viser at blant gravide som ble innlagt på intensivavdeling da deltaviruset dominerte, var 96 prosent uvaksinerte, skriver NRK. I alt var 318 gravide kvinner med i undersøkelsen. I det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet kommer derfor en internasjonal forskergruppe med tydelige råd til gravide om å ta vaksinen – et råd som tidligere i pandemien har vært noe mer uklart. Siden gravide har fått til dels motstridende råd underveis i pandemien, har det vært stor vaksinevegring i denne gruppen. Forskerne understreker derfor at man i framtiden må ta gravide med i kliniske undersøkelser i tidlig fase når man i utvikler nye legemidler. I Norge har FHI beregnet at vaksinasjonsgraden blant gravide ligger på rundt 80 prosent.







