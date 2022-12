Planla kupp: Minst 25 ekstremister pågrepet i Tyskland

STORAKSJON MOT HØYREEKSTREME KUPP-PLANER: Minst 25 høyreekstremister ble pågrepet i en enorm politiaksjon på 130 ulike adresser i Tyskland i dag tidlig. De pågrepne er mistenkt for å ha dannet en terrororganisasjon med formål om å styrte den tyske staten med væpnede angrep. Det ble også gjort pågripelser i Østerrike og Italia. Én av de siktede er en russer som de terrormistenkte skal ha forsøkt å bruke til å få bistand fra Russland. En spesialsoldat i Bundeswehr er blant de pågrepne, og flere andre av de siktede har militær bakgrunn.

En av lederne for gruppen skal være den adelige Heinrich XIII, som var tenkt innsatt som nytt statsoverhode. De tyske sikkerhetstjenestene mener statskupp-planene har pågått som terrorforberedelser siden november i fjor.

Nettverket knyttes til Reichsburger-bevegelsen, som tror på konspirasjonsteorier om at dagens Tyskland og myndighetene der er en illegitim og undertrykkende konstruksjon fra de allierte landene etter andre verdenskrig og at eldre grensedragninger fortsatt gjelder. Tilhengerne anser seg ofte som utmeldt av det offisielle samfunnet, nekter gjerne å betale skatt/avgifter og holder seg med «eksilregjeringer» som utsteder «pass» og andre dokumenter fra de respektive oppdiktede nasjonene. Reichsburger er ikke uttalt nazistisk men fremmer ofte anti-statlig politisk vold og ligner Frimannsbevegelsen / Sovereign Citizens og den høyreekstreme militskulturen i USA. Personer i den høyreekstreme delen av bevegelsen er ofte fiksert på å anskaffe skytevåpen for kommende sammenstøt med myndighetene, og det er tidligere gjort en rekke våpenbeslag blant Reichsburger-tilhengere. De siktede i terrorsaken skal også ha knyttet seg til QAnon og «et konglomerat» av andre konspirasjonsteorier.