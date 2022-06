På stedet hvil: Norge klarer ikke kutte klimagassutslipp

KLIMAUTSLIPP PÅ STEDET HVIL: På tross av elektrifisering av flere store fabrikker og full stans på gasskraftverket på Melkøya i Finnmark: Norske klimagassutslipp sank i fjor med begredelige 0,3 prosent i forhold til året før. Det viser foreløpige tall fra SSB. Hadde ikke Melkøya vært stengt på grunn av brannen i september 2020, hadde (alt annet likt) Norge økt sine utslipp i 2021 (kraftverket ble nylig satt i drift igjen). Sikkert på grunn av at koronapandemien slapp taket, var utslippene fra industrien opp tre prosent, energiforsyning 4,6 prosent og veitrafikk 3,8 prosent, ifølge NRKs graf. Norge slipper nå ut 4,5 prosent mindre klimagasser i forhold til 1990, mens Paris-avtalen sier at vi skal kutte 50-55 prosent innen 2030. You do the math.



DØR AV SULT: Den verste tørken på Afrikas horn på 40 år har begynt å koste liv. 448 mennesker skal så langt ha dødd på undernæringssentere i Somalia så langt i år, ifølge nye tall publisert av Associated Press, men mørketallene er trolig store – «tusenvis har dødd, definitivt», sier en av FNs nødhjelpsmedarbeidere i landet. Situasjonen er forverret av både covid 19-pandemien, voldelige ekstremisters herjinger og stigende matvarepriser grunnet krigen i Ukraina, og myndighetene i såvel Somalia som Etiopia og Kenya har nå fullt fokus på å unngå en sultkatastrofe, ifølge nyhetsbyråets sterke reportasje fra Mogadishu.



VARSLENE RENNER INN: «Jeg fikk i 2021 rundt 240 varsler, de siste ukene har jeg fått rundt åtte varsler hver dag» sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter at NRK har satt fokus på ukultur i Forsvaret. Særlig har sakene om den uten forvarsel oppsagte oberstløytnanten og helikopterpiloten Line Svingen, og om oversersjant Kristine Solhaug som ble presset til å dekke over overordnedes ugjerninger, vakt oppsikt. Forsvarssjefen sier det blant sakene som er gjennomgått så langt er funnet en som er så alvorlig at han mener den burde vært politianmeldt: Et tilfelle av uryddighet rundt økonomi fra 2018 (personen det ble varslet om har selv sagt opp i Forsvaret).



SJØVOLD-SAKEN FÅR KONSEKVENSER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) iverksetter tilsyn med norske klareringsmyndigheter på bakgrunn av PST-saken. I forrige uke gikk PST-sjef Hans Sverre Sjøvold av etter VGs avsløringer av at det ikke fikk noen konsekvener for hans sikkerhetsklarering og autorisasjon at han i flere år oppbevarte våpen, hvorav ett uregistrert, i skuffer og skap på sitt kontor. Ansatte på lavere nivå i politi og forsvar har opplevd å få inndratt klareringen for langt mindre alvorlige forhold, og Mehl vil til bunns i om «personer behandles korrekt og med tiltro til at like tilfeller behandles likt», ifølge et brev sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag og sitert av VG.



Ha en fortsatt god dag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Joakim Aleksander Mathisen (CC BY 2.0)