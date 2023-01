Oljegigant har hatt korrekte analyser av global oppvarming i 50 år

LJESELSKAPET EXXON SATT på 1970-tallet på analyser som med oppsiktsvekkende nøyaktighet forutså hvordan den globale oppvarmingen ville stige i takt med utslipp av klimagasser fra forbrenningen av olje og gass. Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Science. Exxons framskrivinger av temperaturen var både på linje med og minst like avanserte som akademiske modeller, og med fasit i hånd – en oppvarming som ikke kan sammenliknes med noen klimaendringer på Jorden på millioner av år – svært korrekt.

Det er tidligere kjent at det multinasjonale oljeselskapet med hovedkvarter i Texas ikke bare holdt kunnskapen for seg selv, men gjorde sitt ytterste for å så tvil om uavhengig forskning om oljeforbrukets klimamessige konsekvenser, og angripe tiltak for å bremse forbruket og oppvarmingen.

En vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet kom i natt med en rapport som slår fast at 2022 var en av de fem eller seks varmeste årene som er registrert, på tross av det forbigående, nedkjølende værfenomenet La Nina. The Guardian/AP News



ETTERRETNINGSTJENESTEN sier den ga PST fortløpende oppdateringer om at et skandinavisk terrorangrep var under oppseiling, og heller ikke la noen begrensninger på deling av informasjon med Oslo-politiet, i forkant av Pride-skytingen i fjor sommer.